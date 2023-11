Eccellenza Campania, 9a giornata: esultano Quarto Afrograd e Castel Volturno. Oggi le altre: riflettori su Savoia-Pompei e Puteolana-Nola

Riflettori sul campionato di Eccellenza, va in scena il turno infrasettimanale della competizione. Le squadre campane tornano in campo per affrontare le partite valide per la nona giornata.

Girone A

Vittoria in trasferta per il Quarto Afrograd, battuta la Real Aversa nell'anticipo. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di parità, si scatenano gli uomini di Vincenzo Platone che vanno a segno con Gioielli al 55' e con De Biase al 79'. Da segnalare per i padroni di casa un rigore sbagliato da Formicola nel secondo tempo. Punti importanti dunque per i flegrei nello scontro diretto. Si rialza anche il Castel Volturno nella sfida salvezza con il Rione Terra. A Bacoli la compagine di Gennaro Monaco va ko per la settima volta dall'inizio del campionato. Il match si sblocca al 40' in favore degli ospiti, bravi a concretizzare un contropiede con Marciano al 40'. La compagine locale accusa il colpo e al rientro dagli spogliatoi incassa anche il raddoppio degli avversari. Negro viene atterrato in area e l'arbitro concede il penalty. Dagli undici metri si presenta proprio il bomber che deposita alle spalle di Casolare. Al 61' arriva pure il tris del Castel Volturno con Percuoco, ma il Rione Terra non ci sta e riapre la contesa con la doppietta di De Filippis. La reazione non basta, al triplice fischio esulta la fromazione di Carmine Correale.

Real Aversa-Quarto Afrograd 0-2, 55' Gioielli (QA), 79' De Biase (QA)

Rione Terra-Castel Volturno 2-3, 40' Marciano (CV), 51' Negro (CV), 61' Percuoco (CV), 65' De Filippis (RT), 78' De Filippis (RT)

Forio-Albanova ore 14.00

Afragolese-Mariglianese ore 14.30

Casoria-Montecalcio ore 14.30

Acerrana-Pomigliano ore 14.30

Puteolana-Nola ore 14.30

Ercolanese-Givova Capri Anacapri ore 14.30

Savoia-Pompei ore 15.30

Girone B

Sant'Antonio Abate-Pro Sangiorgese ore 14.30

Città di Solofra-Santa Maria la Carità ore 18.00

*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO