Verso il derby Giugliano-Turris: le ultime sulla prevendita. Si attende il G.O.S. per l'apertura del settore ospiti

Serie C Girone C

Il quarto turno del campionato di Serie C è ormai alle spalle, nel Girone C però si pensa già alla prossima giornata in programma. Il quinto appuntamento riserverà un altro derby napoletano, questa volta tra il Giugliano e la Turris. Il gruppo di Raffaele Di Napoli arriva al match col pareggio ottenuto sul campo del Latina, per i ragazzi di Pasquale Padalino c'è la massima fiducia dopo la vittoria conseguita sul Picerno in trasferta. Il club gialloblù, in vista del confronto dello Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, ha comuncato le prime informazioni per quanto concerne la prevendita. Queste le ultime:

"La società comunica che dalle ore 09:00 di domani martedì 20 settembre, sarà possibile acquistare il tagliando della gara in programma sabato 24 settembre alle ore 20:30 tra Giugliano Calcio 1928 e Turris 1944, valevole per la quinta giornata Serie C, Girone C, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223.

I settori dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino a disposizione saranno i seguenti: la tifoseria di casa usufruirà della Tribuna Montevergine Centrale e Tribuna Montevergine Laterale. La tifoseria ospite usufruirà del Settore Ospiti. Di seguito i costi dei tagliandi:

•Tribuna Montevergine Intero 25€ compreso costi di prevendita;

•Tribuna Montevergine Laterale 15€ compreso costi di prevendita;

•Tribuna Montevergine ridotto donne 15€ compreso costi di prevendita;

•Tribuna Montevergine ridotto Over 70 15€ compreso costi di prevendita.

•Gratuito l'ingresso per i bambini fino a 14 anni.

N.B. Per l'apertura della vendita per il settore ospiti, la società e in attesa delle disposizioni del G.O.S., che saranno prontamente comunicate attraverso i nostri canali ufficiali.

Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati.

Sarà possibile inoltre acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 18:00 di sabato 24 settembre fino all'orario di calcio d'inizio della gara, solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa".