Serie C/Girone C - La Turris vince nel segno di bomber Maniero: Picerno ko di misura

Quarta giornata del campionato di Serie C, nel Girone C c’è l’impegno in esterna per la Turris di Pasquale Padalino. La formazione biancorossa, reduce da due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare affrontate, cerca conferme sull’ostico campo del Picerno. Gara tutt’altro che semplice per i Corallini che si trovano davanti una squadra in fiducia e proveniente da due risultati utili consecutivi.

Ritmi bassi all’avvio tra le due compagini, tanti errori in impostazione caratterizzano l’inizio della contesa. Al 9’ Guerra si mette in evidenza dalla distanza, ma non crea nessun problema a Perina. La risposta degli ospiti è di Santaniello con un colpo di testa su traversone di Ercolano: la sfera termina sul fondo. Al quarto d’ora è proprio Ercolano ad affacciarsi in avanti con una conclusione che termina alta. Al 24’ chance per i padroni di casa: Liurni scodella per Esposito che manca l’impatto di un nulla, apprensione per la retroguardia napoletana. Trascorrono quattro minuti e Liurni, dopo aver rubato la sfera a Manzi, calcia verso lo specchio: Perina devia. Sul capovolgimento, Gallo non è preciso pur avendo una buona possibilità da zona interessante. Al 36’ è Taugourdeau a chiamare in causa Crespi. Al 40’ si rinnova il duello tra Perina e Guerra: il guardiano di Padalino è reattivo. Il secondo tempo si apre col vantaggio della Turris. Taugourdeau offre un ottimo assist che Maniero raccoglie: l’ex Avellino, da bomber vero, insacca e sblocca il punteggio. Al 55’ i Corallini sfiorano il raddoppio con Ercolano, sulla strada del numero 7 c’è Crespi. Al 67’ il neo-entrato Giannone va vicino alla strepitosa marcatura direttamente da calcio di punizione: la traiettoria è perfetta, ma sfiora il legno e termina fuori. All’84’ è Haoudi a divorarsi il gol, con la panchina pronta ad esultare. Nel finale ci prova Acquadro, Crespi tiene a galla i suoi. Non accade più nulla, la Turris vince il confronto col Picerno e si lancia in classifica: biancorossi a quota 10 punti dopo quattro partite.

Il tabellino

Picerno (4-3-3): Crespi; Novella, Di Franco (82’ Monti), Garcia, Guerra (82’ D’Angelo); De Cristofaro, Dettori, Pitarresi; Liurni (55’ Kouda), Reginaldo, Esposito. A disposizione: Albertazzi, Finizio, Allegretto, Santarcangelo, Gerardi, Pagliai, Orsi, Golfo, De Ciancio, Montesano. Allenatore: Longo

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Boccia; Ercolano, Taugourdeau (62’ Acquadro), Gallo (79’ Frascatore), Contessa; Santaniello (79’ Longo), Maniero (61’ Giannone), Leonetti (71’ Haoudi). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Stampete, Invernizzi, Aquino, Finardi. Allenatore: Padalino

Arbitro: Stefano Nicolini

Marcatori: 48’ Maniero (T)

Ammoniti: Esposito, Garcia, Di Franco, Kouda (P), Maniero, Leonetti (T)