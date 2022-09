Serie C/Girone C - Beffa per il Giugliano: il Latina recupera il doppio svantaggio, 2-2 al Francioni

Torna in campo il Giugliano di mister Raffaele Di Napoli. Pochi giorni di recupero per i Tigrotti, reduci dal forcing dell’ultima settimana. Sul rettangolo verde contro il Picerno giovedì sera, i gialloblù si ritrovano a sfidare il Latina allo Stadio Francioni. Un nuovo test per la formazione neopromossa, decisa a ritrovare la vittoria nel Girone C.

La partita non si accende subito, bisogna attendere per la prima occasione in fase offensiva. Le due squadre si studiano per brevi momenti all’avvio, poi sono i napoletani ad accelerare con Iglio. Il calciatore ospite, attorno al quarto d’ora di gioco, è lesto a spedire nel sacco e stappare una gara contratta e con poche emozioni. Qualche secondo dopo, i padroni di casa perdono Teraschi per infortunio. I nerazzurri non riescono a rendersi insidiosi dalle parti di Sassi e il Giugliano ne approfitta. Al 29’ l’esperto Piovaccari non si fa sfuggire l’opportunità, spedisce alle spalle di Cardinali e aumenta la distanza nel parziale. Da segnalare anche un clamoroso errore in fase di chiusura per la compagine locale che rischia l’autorete: provvidenziale la retroguardia nel salvataggio. All’intervallo è 0-2 gialloblù al Francioni. Nel corso della prima parte della ripresa persiste il doppio vantaggio per i napoletani: la squadra di casa cerca una manovra utile per accorciare, ma il pacchetto arretrato di Di Napoli rischia poco. Al 56’ Sannipoli cerca la gioia personale, il risultato resta immutato. Al 65’ Esposito si divora una grande opportunità, la rete però è solo rimandata perché ci pensa Fabrizi a timbrare su assistenza di Riccardi. Il Giugliano si spegne e al 78’ il Latina trova il pareggio nuovamente con Fabrizi che si supera in acrobazia. Nel finale non mancano le occasioni, la partita però va in archivio sul 2-2.

Il tabellino

Latina (3-5-2): Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini; Teraschi, Bordin, Amodio, Sannipoli, Carissoni; Carletti, Margiotta. A disposizione: Giannini, Tonti, Esposito, De Santis, Barberini, Di Mino, Rossi, Nori, Fabrizi, Riccardi, Corinovis. Allenatore: Di Donato

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasioli, Zullo, Poziello C.; Iglio, Gladestony, Ceparano, De Rosa, Oyewale; Piovaccari, Salvemini. A disposizione: Viscovo, Berman, D’Alessio, Felippe, Rizzo, Poziello R., Belardo, Scanagatta, Rondinella, Aruta, De Lucia, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Nocciolini, Kyeremateng. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Roberto Lovison

Marcatori: 15’ Iglio (G), 29’ Piovaccari (G), 72’ Fabrizi (L), 78’ Fabrizi (L)