Turris, Padalino: "Orario insolito, diamo continuità al sistema di gioco. Infortunati? Ecco le ultime dall'infermeria"

L'impegno di Coppa Italia come reazione per il prosieguo della stagione. La Turris è chiamata a riscattare le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. La settima giornata del Girone C di Serie C offre la sfida in trasferta sul rettangolo verde del Monterosi. Queste le dichiarazioni di Pasquale Padalino in conferenza stampa alla vigilia:

"Spero di aver preparato bene il match, l’augurio è quello. I ragazzi si sono impegnati, nonostante la gara di Coppa. Affrontiamo una squadra composta da calciatori di qualità, compattezza e organizzazione sono le loro armi migliori. Servirà determinazione che deve andare al di là della semplice partita e della loro posizione di classifica. Orario? È insolito, proveremo ad essere attenti a qualsiasi dettaglio per farci trovare pronti. Con la Gelbison mi è piaciuta l’interpretazione malgrado l’ampio turnover, abbiamo avuto risposte concrete. Qualche falla può esserci stata, ma sono aspetti che possono essere migliorati. Ci sono più cose positive che negative. 4-3-3? È un sistema di gioco adatto per i calciatori in rosa. Abbiamo qualche defezione come Vitiello che non si è allenato per problemi influenzali. Porteremo avanti questo sistema, assieme al 3-4-3. È importante avere elasticità mentale. Manzi come terzino? È una possibilità che non escludiamo, può essere una valida alternativa. Di Nunzio e Frascatore? Di Nunzio rientra da un periodo influenzale, ha fatto qualche allenamento e valutiamo le sue condizioni. È a disposizione. Frascatore è ancora fuori, insieme ad Ardizzone. Santaniello si è allenato bene e sarà arruolabile".