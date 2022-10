Coppa Italia Serie C - Giannone al 94', la Turris torna alla vittoria: Gelbison eliminata

Il momento è estremamente delicato, per la Turris di Pasquale Padalino è tempo di reagire. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco va in scena il derby campano con la Gelbison, in fiducia dopo il successo sul campo dell’Audace Cerignola. La gara infrasettimanale vale per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

Partenza non spettacolare sul suolo corallino, le due squadre sembrano accusare le fatiche di campionato. Entrambi gli allenatori, inoltre, decidono di variare e dare spazio a chi ha avuto poco minutaggio finora. Il primo tentativo, spentosi a lato, è di Savini per gli ospiti. Replica Longo per i padroni di casa, ma il match non si stappa. Dopo una sostanziale fase di equilibrio, è la squadra biancorossa a sfiorare il grande obiettivo con Longo: il colpo di testa del centravanti trova la parata di Vitale. Al 36’ ci prova Citarella con l’incornata, la mira non è precisa. Nelle battute conclusive della frazione iniziale è Paoloni a sfiorare il vantaggio. Fasolino, nella circostanza, si fa trovare pronto ed evita guai ai suoi.

Lo spartito della ripresa non cambia, i rossoblù si affacciano in zona offensiva con un tiro debole di Savini che non impensierisce Fasolino. Al 49’ Contessa scarica una conclusione dalla distanza, la traiettoria è larga. Archiviata una serie di sostituzioni, la Turris torna in fase offensiva con Invernizzi che spara sul fondo. Al 74’ è Longo a ritagliarsi uno spazio per la giocata, la retroguardia ospite si oppone. Sull’angolo seguente, l’idea di Giannone accarezza la traversa. Nel finale da segnalare un tentativo di Haoudi che trova i guantoni sicuri di Vitale. In pieno recupero Giannone approfitta di un traversone di Contessa e batte Vitale: il fantasista risolve la contesa, evita i supplementari e regala il passaggio del turno alla Turris.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Fasolino; Ercolano, Aquino (84’ Manzi), Boccia, Contessa; Nocerino (55’ Gallo), Finardi, Invernizzi (84’ Haoudi); Stampete (55’ Santaniello), Longo, Di Franco (65’ Giannone). A disposizione: Donini, Perina, Acquadro, Taugourdeau, Leonetti, Maniero, Rizzo. Allenatore: Padalino

Gelbison (3-5-2): Vitale; Marong, Onda (75’ Nunziante), Loreto; Mesisca (90’ Bonalumi), Statella, Citarella, Savini (75’ Correnti), Paoloni (59’ Graziani); Sorrentino, Sane (59’ Di Fiore). A disposizione: D'Agostino, Cannizzaro, Gilli, Papa, De Sena, Fornito, Faella. Allenatore: De Sanzo

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Marcatori: 94’ Giannone (T)

Ammoniti: Mesisca, Vitale (G)