Turris, Padalino: "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Monopoli? Squadra forte e pronta a riscattarsi"

Serie C Girone C

Pasquale Padalino, allenatore della Turris, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monopoli. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancorosso: "Quale soluzione per trovare l'equilibrio delle prime giornata? Ci vorrebbe il giusto compromesso, dobbiamo mantenere la compattezza nelle due fasi di gioco. È un equilibrio che va trovato durante gli allenamenti. Poi ci sono casi isolati, vedi Catanzaro dove non abbiamo fatto una partita ottimale e non abbiamo speculato. Avremmo potuto prendere meno gol. Utilizzo i calciatori in base alle loro potenzialità, abbiamo una squadra votata a giocare nella metà campo avversaria. La mia idea di calcio è provare a fare sempre la partita, il rischio è compiere passi falsi. Bisogna circostanziare, però, le reti subite. A Monterosi ci siamo fatti rimontare, ma avevamo il pieno controllo. Dobbiamo migliorare l'aspetto dell'attenzione, non possiamo rilassarci. Ci vuole il giusto equilibrio".

Sul Monopoli: "Non tengo conto delle mie statistiche contro il Monopoli, penso all'atteggiamento della mia squadra. È una squadra reduce da una sconfitta contro la Viterbese, ha voglia di riscattarsi. Dobbiamo provare a fare tutto quello che ci ha portato alla vittoria finora, essere propositivi e umili. Affronteremo una squadra forte".

Su Finardi: "Mi sta dando dimostrazioni durante gli allenamenti. Con Taugourdeau sono gli interpreti migliori per quella posizione in campo. Si mettono a disposizione sia dei difensori sia degli attaccanti. Finardi gioca perché lo merita. Taugourdeau non ha bisogno di presentazioni ed elogi, ha qualità tecniche che nessuno può togliergli. Queste qualità devono essere abbinate a una condizione fisica ad oggi non ottimale. Ha bisogno di un altro step, ma tengo massima considerazione. Frascatore? Si è allenato con la squadra, rientra ed è a disposizione. Ardizzone? Ha accelerato, sta lavorando con la palla e ha ripreso a correre. Le risposte sono positive".