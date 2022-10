Turris-Crotone, c'è una variazione nella data: ecco quando si giocherà il match

Serie C Girone C

Una modifica nel programma della Turris. Il club corallino, che si sta preparando ai prossimi appuntamenti in campionato, ha comunicato la variazione della data della sfida contro il Crotone. Non si giocerà sabato 22 ottobre bensì il giorno successivo. Non cambia, invece, l'orario. Questa la nota: "A ratifica degli accordi intercorsi tra le società, Lega Pro ha ufficializzato – con comunicato odierno – la variazione del giorno di gara di Turris-Crotone, match valido per la decima giornata del girone d’andata del campionato di serie C 2022-23, che si disputerà domenica 23 ottobre anziché sabato 22. Invariato l’orario di inizio del match (ore 17,30)".