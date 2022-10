Serie C/Girone C - È una pazza Turris al Mannucci: manita al Monterosi, il reparto offensivo sale in cattedra

La svolta in Coppa Italia, l’obbligo di dare continuità. Dopo le due batoste rimediate negli ultimi turni di campionato, la Turris di Pasquale Padalino è tornata ad alzare la testa. Vittoria nell’impegno infrasettimanale per Giannone e compagni, chiamati alla sterzata anche nel Girone C. Il settimo appuntamento del campionato riserva l’insidiosa trasferta a Pontedera contro il Monterosi.

Allo Stadio Mannucci la squadra biancorossa va a caccia di un risultato utile per la classifica. La partenza arrembante dei padroni di casa, però, costringe i Corallini ad attendere e affidarsi alle giocate dei calciatori più tecnici in campo. L’intensità della sfida è alta e piacevole, ma nei primi minuti non si registrano occasioni nitide in area di rigore. I ragazzi di Padalino provano a sfruttare il lavoro sulle corsie e i traversoni ad impensierire la linea a quattro di Leonardo Menichini, discorso analogo per i locali con un angolo di Tolomello che costringe Perina alla respinta coi pugni. Al 15’ l’estremo difensore ospite deve opporsi a una punizione di Parlati, dal successivo corner Mbende stacca più in alto di tutti e batte Perina per l’1-0 dei tusci. Al 18’ Tartaglia prende palla e si invola, passaggio per Carlini ma la difesa napoletana è attenta. Sul ribaltamento di fronte, Leonetti si mette in evidenza con un destro su suggerimento di Haoudi: traiettoria non precisa. Al 24’ la Turris pareggia i conti: filtrante per Leonetti che approfitta della staticità degli avversari, supera Alia con un pallonetto e deposita nel sacco. Al 28’ Santaniello si divora il raddoppio che, tuttavia, si concretizza poco prima della mezz’ora con Giannone, abile a fulminare il portiere con un mancino chirurgico. Nella seconda parte della frazione iniziale, il Monterosi torna alla ribalta ma rischia ancora sulle giocate avanzate dei Corallini: all’intervallo è 1-2.

I due allenatori, dopo le indicazioni negli spogliatoi, non apportano cambi agli scacchieri di riferimento. Al tentativo offensivo su piazzato dei locali con Tolomello risponde il tris dei biancorossi con Santaniello. Al 50’ la prima punta raccoglie l’assistenza di Giannone e, davanti ad Alia, non sbaglia: tutto il reparto offensivo di Padalino va in gol al Mannucci. Passano due minuti e Haoudi scatta in contropiede, punta Mbende e scarica un destro verso il bersaglio: mira imprecisa. Al 55’ la truppa di casa accorcia la distanza nel punteggio: Carlini aggancia un traversone del subentrato Rossi e spinge in porta con Perina battuto. La Turris va completamente in tilt e il Monterosi accoglie l’invito: al 61’ ancora Carlini concretizza una nuova opportunità d’attacco dei suoi e fissa il pareggio. Al 65’ Giannone s’inventa una giocata direttamente dalla bandierina che vale il poker corallino. Al 68’ Rossi lascia in dieci i suoi per una manata nei confronti di Manzi. Pazza Turris al Mannucci, al 78’ Leonetti chiude virtualmente la sfida con la manita. Non succede più nulla nel finale, i biancorossi amministrano il vantaggio e, complice anche la superiorità numerica, infilano una fondamentale vittoria per il prosieguo del campionato: il reparto offensivo di Padalino risponde presente contro un Monterosi mai domo.

Il tabellino

Monterosi (4-4-1-1): Alia, Piroli (71’ Giordani), Mbende, Tartaglia, Di Renzo; Verde (54’ Rossi), Tolomello (54’ Di Paolantonio), Lipani, Parlati; Santarpia (78’ Liga), Carlini. A disposizione: Moretti, Danca, Di Francesco, D'Antonio, Cirone, Ferreri. Allenatore: Menichini

Turris (4-3-3): Perina, Ercolano (74’ Di Nunzio), Manzi, Boccia, Contessa; Finardi (66’ Taugourdeau), Gallo, Haoudi (66’ Acquadro); Giannone (66’ Maniero), Leonetti (84’ Invernizzi), Santaniello. A disposizione: Donini, Fasolino, Aquino, Di Franco, Longo, Stampete. Allenatore: Padalino

Arbitro: Niccolo' Turrini di Firenze

Marcatori: 15’ Mbende (M), 24’ Leonetti (T), 29’ Giannone (T), 50’ Santaniello (T), 55’ Carlini (M), 61’ Carlini (M), 65’ Giannone (T), 78’ Leonetti (T)

Ammoniti: Mbende, Piroli (M), Finardi (T)

Espulsi: 68’ Rossi (M)