Doppietta di Jallow e la Turris esulta, superato il Catania

Una doppietta di Jallow consente alla Turris di superare l’esame Catania, allo stadio Liguori esulta Leonardo Menichini che conquista tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Primo tempo di marca biancorossa, nella ripresa Cocetta lascia i suoi in dieci e rianima gli ospiti che accorciano con Cianci. La squadra di casa resiste e al triplice fischio si assicura la posta in palio.

Corallini subito pericolosi in avvio di partita con una botta al volo di Scaccabarozzi su suggerimento di Saccani, la sfera termina di poco alta sulla traversa. Risposta immediata degli ospiti con Chiricò che innesca Marsura al 5’, Maestrelli si oppone al tentativo dell’avversario dall’interno dell’area. Al 10’ potenziale chance per i biancorossi in contropiede, ma Jallow sbaglia il passaggio verso Maniero. Tegola per gli etnei al 19’, Marsura si ferma e Zeoli è costretto al cambio con Cicerelli. Al 23’ la Turris passa in vantaggio: cross basso di Scaccabarozzi, Jallow controlla e batte Furlan. Replica immediata del Catania con un tiro dal limite proprio da parte del neo entrato Cicerelli, Marcone si rifugia in angolo. Al 36’ sassata di Franco dalla distanza, la sfera termina di un soffio a lato. Al 43’ i padroni di casa raddoppiano, è ancora Jallow il protagonista: sugli sviluppi di un angolo l’attaccante trova la giocata giusta per trafiggere Furlan. Il ventisettenne sfiora anche la tripletta nel recupero, Kontek gli nega la gioia sulla linea.

La ripresa si apre con una conclusione di Contessa dalla distanza, il pallone termina sul fondo. Al 53’ altro sussulto del match winner, il suo colpo di testa però finisce lontano dal bersaglio. Sul capovolgimento di fronte Celli chiama in causa Marcone, bravo a neutralizzare senza troppe difficoltà. Al 57’ ingenuità di Cocetta che, ammonito poco prima, commette fallo su Cianci e rimedia il secondo giallo: Turris costretta a giocare per oltre mezz’ora in inferiorità numerica. Il Catania cerca di approfittare della superiorità numerica e si porta nella zona di Marcone con i tentativi in serie di Cicerelli (58’) e Cianci (59’). Al 62’ altra occasione per gli etnei con l’ex Taranto da distanza ravvicinata, l’estremo difensore locale para. Al 73’ Peralta scodella e Cianci di testa insacca: si riapre la gara al Liguori. Nelle battute conclusive Cicerelli va a caccia del pareggio due volte, all’84’ e all’85’: Marcone non si lascia sorprendere. Nei sei minuti di recupero si registra solo un destro di Peralta, termina 2-1 al Liguori.