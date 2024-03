La Juve Stabia batte il Sorrento e vede la Serie B: vespe a +9 sul Benevento

La Juve Stabia dimentica il ko di Foggia e torna alla vittoria, battuto un buon Sorrento allo stadio Viviani di Potenza. Guido Pagliuca festeggia, il derby è gialloblù: superata la formazione di Vincenzo Maiuri. Con la vittoria conquistata in trasferta la capolista vola a +9 sul Benevento, sconfitto al Vigorito dal Monopoli, e vede la Serie B a cinque giornate dal termine del campionato. Per i rossoneri c’è da registrare il tredicesimo stop.

Pronti, via e si sblocca il risultato. Bastano appena sei minuti di gioco alle vespe per pungere: errore dei padroni di casa in fase di disimpegno, la sfera arriva dalle parti di Meli che controlla e fa partire un destro chirurgico che finisce sotto l’incrocio. I costieri non riescono a mettere in difficoltà la difesa avversaria e al 17’ i gialloblù sprecano la chance del raddoppio con Adorante che manca il bersaglio davanti al portiere. Quattro giri di lancette più tardi squillo di Colombini, la retroguardia di Pagliuca si rifugia in angolo. Al 27’ traversone insidioso di Loreto, il pallone attraversa l’area di rigore e Vitiello reclama un rigore: l’arbitro lascia proseguire. Al 35’ Leone serve Mignanelli, l’esterno calcia ma manda fuori di poco alla sinistra di Albertazzi. Il primo tempo si chiude con un tiro di Ravasio che finisce sull’esterno della rete, nel recupero Piscopo rischia la seconda ammonizione.

Le due squadre tornano in campo dopo l’intervallo e la prima della classe si affida a Mosti. Il nuovo entrato è subito pericoloso al 46’ su assist dalla destra di Candellone: il portiere rossonero si fa trovare pronto. Al 57’ Sorrento ad un passo dal pareggio: traversone di Colombini e colpo di testa di Vitale, la palla si stampa sul palo e Thiam si salva. La Juve Stabia replica con Adorante, innescato da Mignanelli: Fusco è prodigioso e respinge l’iniziativa dell’attaccante. Al 65’ la squadra di Pagliuca trova il secondo gol con Mosti che raccoglie e non sbaglia a tu per tu con Albertazzi. Al 69’ i ragazzi di Maiuri accorciano con La Monica che di testa batte Thiam e riapre la sfida allo stadio Viviani. De Francesco e compagni tentano di impensierire ulteriormente il reparto arretrato di Pagliuca, le vespe però non rischiano nel finale e al triplice fischio si assicurano la vittoria.

Il tabellino

Sorrento (3-5-2): Albertazzi; Todisco (59’ La Monica), Fusco, Loreto; Vitiello, Vitale (76’ Capasso), De Francesco, Cuccurullo (80’ Riccardi), Colombini; Martignago (80’ Badje), Ravasio. A disp.: D’Aniello, Scala, Radice, Morichelli, Messori, Bonavolontà, Ilardi, Palella. All.: Vincenzo Maiuri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (91’ Pierobon), Meli; Piscopo (46’ Mosti); Candellone (86’ Folino), Adorante. A disp.: Esposito, La Rosa, Romeo, Baldi, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello. All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Virgilio Daniele di Trapani

Marcatori: 6’ Meli (JS), 65’ Mosti (JS), 69’ La Monica (S)

Ammoniti: La Monica, Capasso (S), Piscopo, Buglio, Adorante, Pierobon (JS)