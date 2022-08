Turris, nuovo innesto nel gruppo di Canzi: acquistato Frascatore

Un nuovo arrivo nella brigata di Max Canzi. La Turris ha ufficialmente chiuso la trattativa per Paolo Frascatore. Il difensore classe 1992 approda in biancorosso dopo l'esperienza al Pescara e firma un biennale:

"S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Frascatore (classe 1992). Caratteristiche per agire sia da braccetto sinistro in una difesa a tre che da terzino o laterale in altri sistemi di gioco, il calciatore di origini romane arriva a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 e si lega al Club con accordo biennale. Acquistato giovanissimo dalla Roma, ha iniziato la carriera tra i professionisti al Benevento in Prima Divisione (stagione 2011-12); poi esperienze, ancora in prestito, con Sassuolo (vittoria del campionato di B), Pescara, Reggina, Pistoiese, Reggiana, Losanna. In terza serie ha vestito anche le casacche di SudTirol, Triestina, Padova e Ternana (nel mezzo il ritorno in B con il Carpi).

Nell’ultima stagione, invece, ha collezionato 28 presenze con il Pescara tra campionato, Coppa Italia e playoff di Lega Pro condite da 2 reti, di cui una segnata all’Olbia guidata dal neo tecnico corallino Canzi. Nella prima parte del suo percorso, Frascatore ha fatto parte anche delle selezioni giovanili azzurre, debuttando nel 2012 con la Nazionale Under 21 (9 presenze in totale). S.S. Turris Calcio porge un caloroso benvenuto a Paolo, che sarà presentato ufficialmente alla stampa a margine dell’amichevole in programma questa sera alle ore 20, allo stadio “Liguori”, contro il Napoli Primavera".