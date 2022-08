Turris - Settimana di amichevoli, gare con Napoli Primavera e Nocerina: le indicazioni

Prime risposte convincenti, giorni utili per perfezionare la preparazione. La Turris di mister Max Canzi, dopo il terzo ed ultimo allenamento congiunto nel ritiro di San Gregorio Magno contro una selezione dell'Equipe Campania, guarda all'immediato futuro. In attesa di conoscere il calendario relativo al prossimo campionato, la formazione biancorossa sta proseguendo i lavori sul campo mentre la società opera in ottica mercato per puntellare l'organico. Il sogno resta sempre Riccardo Maniero, un bomber di categoria che andrebbe a rinvigorire un reparto ben allestito.

Per quanto concerne gli impegni non ufficiali, il team di Torre del Greco ha rivelato importanti indicazioni. Domani, mercoledì 3 agosto, allo Stadio Amerigo Liguori andrà in scena il confronto contro il Napoli Primavera: lo start è previsto per le ore 20.00 e l'ingresso sarà libero. Con la Nocerina, invece, si giocherà domenica 7 agosto allo Stadio San Francesco alle ore 18.30. Il prezzo per il biglietto per accedere al settore ospiti è di 6 euro.