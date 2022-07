Turris, 9-0 all'Equipe Campania nell'allenamento congiunto: Stampete e Longo show

Terzo ed ultimo allenamento congiunto per la Turris nel ritiro di San Gregorio Magno contro una nuova selezione dell’Equipe Campania, del coordinatore Antonio Trovato (gruppo di Angri), che raduna anche quest’anno calciatori ancora senza contratto. I ragazzi di mister Max Canzi cercano conferme ai lavori in corso della pre-season.

Corallini subito in gol al 2’. Giannone trasforma col mancino una punizione dal limite. Al 6’ ci prova Leonetti con una conclusione respinta da Barone in angolo. Al 12’ il palo nega la doppietta al fantasista biancorosso. Al quarto d’ora Longo spreca una buona opportunità, così come Leonetti quattro giri di cronometro più tardi. Al 25’ ancora Barone deve opporsi alla giocata di Ercolano. L’Equipe si vede in avanti con un tiro di Granata alla mezz’ora, ma è la Turris a raddoppiare al 34’ con Leonetti su servizio di Di Franco. Al 37’ Ardizzone cala il tris con un sinistro in diagonale, nel finale di frazione Giannone timbra il poker.

La ripresa si inaugura con una botta di Granata che trova la replica di un Fasolino attento. Tra il 50’ e il 52’ si scatena Longo che finalizza in area due manovre offensive: 6-0. Al 57’ Totaro cerca di accorciare, il tentativo risulta alto. Sale in cattedra Stampete che, al 75’, si inserisce, aggira il portiere e deposita nel sacco. A dieci minuti dal termine e nel giro di due minuti, nuovamente Stampete si mette in evidenza con altre due finalizzazioni che valgono la tripletta personale. Non succede più nulla, termina 9-0 per la Turris di Canzi.