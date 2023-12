Doppietta di Kragl e Portici ko, la capolista Trapani vola

Il Portici cade nella tana della capolista Trapani, una doppietta di Kragl decide la partita del Provinciale. I padroni di casa cercano di far valere il fattore campo e la differenza in classifica, il primo tentativo è di Samake su suggerimento di Marigosu: il colpo di testa non è angolato. Al 13’, sugli sviluppi di un angolo di Gagliardi, Acquadro calcia ma non trova lo specchio difeso da De Luca. Gli azzurri si difendono con ordine, nonostante le continue azioni e il ritmo della formazione granata. Al 32’ cade il bunker napoletano con Marigosu che viene steso in area da Franzese, per l’arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kragl che angola bene e batte De Luca, bravo ad intuire ma non a respingere la conclusione. La ripresa si apre con una conclusione di Ba respinta dall’estremo difensore ospite. Padroni di casa ancora pericolosi con Marigosu dopo la battuta di un corner, De Luca risponde presente. All’84’ il Trapani chiude i giochi con una punizione di Kragl: doppietta per il fantasista e successo granata.

Il tabellino

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero; Acquadro (90’ Crimi), Ba; Kragl (85’ Sbrissa), Marigosu (74’ Bollino), Gagliardi (46’ Balla); Samake (57’ Mascari). A disp.: Tartaro, Morleo, Pipitone, Sparandeo. All.: Torrisi

Portici (4-3-3): De Luca; Pelliccia, Franzese, Riccio P. (63’ Carullo), Zanoni; Schiavi (85’ Caruso), Sellaf, Marcucci (71’ Umile); Squerzanti (46’ Selvaggio), Maione, Musto (80’ Sow). A disp.: Orefice, Riccio G., Di Guida, Turchet. All.: Ciaramella

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Marcatori: 33’ rig. Kragl (T), 84’ Kragl (T)

Ammoniti: Guerriero, Franzese, Ba, Sbrissa