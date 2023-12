L'Ischia non si ferma, battuto il Gladiator nel derby campano

Una doppietta di Baldassi lancia ancora l’Ischia Calcio. La squadra di Enrico Buonocore passa anche allo Stadio Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, battuto il Gladiator nel derby campano valido per la quattordicesima giornata del campionato. La partita si sblocca al 15’. Rilancio di Vivace, Arcamone aggancia e fa correre Baldassi: il numero dieci salta un avversario, entra in area e batte l’estremo difensore avversario. Al 30’ episodio che cambia il volto del match con Talamo che, già ammonito, si becca il doppio giallo: isolani obbligati a giocare in dieci per oltre un’ora. I nerazzurri rispondono soltanto in avvio di ripresa con bomber Castaldo che riceve in area e da due passi non sbaglia, fulminato Vivace da distanza ravvicinata. Poi clamorosa ingenuità di Di Lorenzo che trattiene Florio a gioco fermo, doppia ammonizione e ristabilita la parità numerica al Piccirillo. A metà secondo tempo Florio si conquista la massima punizione dopo un intervento di Mansi, dal dischetto Baldassi non si fa trovare impreparato e riporta avanti i gialloblù. Il Gladiator va alla ricerca del secondo pareggio, ma l’Ischia regge e al triplice fischio conquista un’altra vittoria in trasferta.

Il tabellino

Gladiator: Marone, Mansi, Staiano, Mancini (78’ Cassata), Battistelli, Di Lorenzo, Garcia (65’ Onesto), D’Anna (91’ Sansone), Castaldo (78’ Coratella), Marchetti, Pizzutelli (70’ Ceparano). A disp.: Bonagura, Finizio, Donnarumma, Sansone, Vottari. All.: D’Angelo

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Ballirano (70’ Patalano), Maiorano (70’ Buono), Chiariello, Pastore, Giacomarro, Arcamone (90’ Damiano), Talamo, Baldassi (90’ Trofa), Quirino (90’ Di Meglio). A disp.: Musella, Trofa, Damiano, Scorza, Pinto, Bisogno, Di Meglio. All.: Buonocore

Arbitro: Laraspata di Bari

Marcatori: 15’ Baldassi (I), 49’ Castaldo (G), 74’ rig. Baldassi (I)

Ammoniti: Talamo (I), Di Lorenzo (G), Mansi (G), Pizzutelli (G), Baldassi (I), Marone (G)

Espulsi: al 30’ Talamo (I) per doppia ammonizione, al 60’ Di Lorenzo (G) per doppia ammonizione