Il Real Casalnuovo vince ancora, Acireale steso nel recupero

Terza vittoria consecutiva, nona complessiva in campionato e settimo risultato utile consecutivo. La matricola terribile non si ferma e allo stadio Iorio arriva ancora un successo. Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito batte tra le mura amiche l'Acireale, agguanta il quarto posto e vola ancora in classifica, in piena zona playoff. Padroni di casa già in vantaggio dopo circa nove giri di lancette con il gol del solito Reginaldo. Un guizzo che sblocca l'incontro sul suolo napoletano, ma la gara resta equilibrata. La possibile beffa per i granata arriva all'80' con un rigore di Romano. Il Real Casalnuovo, che vive un momento magico, non perde fiducia e in pieno recupero trova il 2-1 finale con la rete decisiva di Carnevale. Altri tre punti per la brigata di Esposito che consolida ulteriormente la sua posizione in zona alta: il prossimo match sarà ancora in casa contro il San Luca.