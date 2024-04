All'annuncio dello speaker Daniele 'Decibel' Bellini della presenza del ct della Nazionale in tribuna per assistere al match con il Frosinone, il pubblico presente sugli spalti ha accolto la notizia con un vero e proprio boato, seguito da applausi scroscianti e dal coro "i campioni dell'Italia siamo noi".

Grande accoglienza per Luciano Spalletti al ritorno allo stadio Maradona.

Accoglienza da brividi per l'ex tecnico azzurro al ritorno a Fuorigrotta

Spalletti in tribuna per Napoli-Frosinone: boato del Maradona per il ct