Anche Spalletti e De Laurentiis al Maradona per il concerto dei Coldplay

Luciano Spalletti è tornato a Napoli, in quello che fino a due settimane fa è stato il suo stadio. L'ex tecnico azzurro ha fatto nuovamente tappa al Maradona per assistere al primo dei concerti dei Coldplay in città. L'allenatore toscano, come sempre, si è prestato a tante foto ricordo con i tifosi che lo hanno riconosciuto e salutato con affetto sugli spalti.

Presente nell'impianto di Fuorigrotta per lo show della band britannica anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che però si è accomodato in tribuna autorità.