Spalletti: "Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario ed importante"

"Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario ed importante. Aspettavo con una certa impazienza queste prime difficoltà. Quando andava tutto bene, sapevamo non sarebbe potuto durare per sempre. Ci faremo carico di queste difficoltà e andremo a sopperire alla mancanza di questi calciatori che non ci saranno". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spartak Mosca-Napoli, match che gli azzurri dovranno affrontare con molte assenze.

Il tecnico azzurro è tornato sulla sconfitta di San Siro: "Con l'Inter la partita l'abbiamo fatta, abbiamo trovato una squadra fortissima. Siamo stati dentro la partita sempre, abbiamo perso un po' la fase di controllo nel momento centrale del match. Però c'è stata una grande reazione nella parte finale. Non siamo stati neanche fortunitassimi negli episodi. Sono anche io curioso di vedere che reazione avremo in base alla partita che abbiamo fatto. Gli allenamenti in questi ultimi due giorni mi hanno già fatto capire che i miei calciatori hanno subito risposto e rialzato la testa".

"Non vogliamo portarla oltre la qualificazione, abbiamo la possibilità di chiuderla qui e le intenzioni sono quelle", ha aggiunto Spalletti parlando della sfida contro i russi.

In conferenza ha parlato anche Juan Jesus: "Sarà fondamentale vincere domani per essere più tranquilli nell'ultima partita del girone e concentrarci meglio sul campionato. Siamo un gruppo completo, avremo delle assenze ma abbiamo i ricambi. Abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile, sappiamo delle difficoltà che ci sono, ma siamo pronti. Il mister ci aiuta a migliorare giorno dopo giorno. Diciamo che è il nostro dodicesimo giocatore!".