Spartak Mosca e Napoli scenderanno in campo mercoledì 23 novembre alle 16,30 per la quinta giornata del Girone C di Europa League.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Dazn, SkyGo e NowTV. Su Dazn la telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi.