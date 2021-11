Continua il momento no del Napoli, si ferma anche Insigne: non sarà del match con lo Spartak

Piove sul bagnato in casa Napoli. Stamattina, con in programma la rifinitura prima della partenza per Mosca, Lorenzo Insigne non si è allenato col gruppo.

Il Capitano non sarà del decisivo match di Europa League con lo Spartak. "Insigne - è infatti stato il comunicato del Napoli - ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro".

Per il 24 azzurro quindi lavoro in palestra e qualche giorno di riposo.

Pioggia di infortuni

Tra positivi al Covid e infortuni più o meno gravi, la situazione per Spalletti è diventata - persino numericamente - davvero critica. Il Coronavirus ha messo fuori gioco Demme, Zanoli e Politano; Manolas continua a non essere arruolabile, così come in un limbo tra la mancanza di fiducia del mister e la precaria condizione fisica si trovano Ghoulam, Malcuit e Lobotka. Anguissa si è fermato e starà fuori almeno tre partite, Osimhen sarà a lungo (due mesi almeno?) lontano dal campo per quanto successo a San Siro, e adesso Insigne.

La situazione in Europa League

Al Napoli mancano due partite per completare il girone di Europa League. Quella di Mosca in programma domani, e quella del 9 dicembre al Maradona contro il Leicester. Gli uomini di Spalletti forti delle due vittorie con i polacchi del Legia guidano il girone C a 7 lunghezze, seguiti proprio dalla squadra di Varsavia a 6 e poi da Leicester a 5 e Spartak Mosca a 4. I giochi sono ancora apertissimi, sebbene una eventuale vittoria sul (comunque difficile) campo dei russi potrebbe pesantemente indirizzare il destino del raggruppamento verso la qualificazione del Napoli.