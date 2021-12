Sorrento, tris di acquisti per i costieri: un centrocampista e due attaccanti per Cioffi

Il Sorrento di Renato Cioffi è al lavoro per il prossimo impegno di campionato. La brigata rossonera, accantonato il pareggio-beffa rimediato allo Stadio Italia contro l'Altamura, si prepara all'insidiosa sfida in terra pugliese contro il Gravina. Due squadre divise da una sola lunghezza in classifica: i gialloblù, avanti rispetto ai costieri, puntano a mantenere la posizione favorevole. Per la truppa partenopea, d'altra parte, c'è il rammarico di aver perso potenzialmente due punti chiave nell'ultimo confronto disputato tra le mura amiche. Dunque, l'obiettivo dell'organico è quello di ritornare al successo e riscattare quanto accaduto pochi giorni fa.

I ragazzi di Cioffi, d'altra parte, sono in un buon momento di forma fisico e mentale. Sei risultati utili consecutivi, due vittorie e quattro pari per il Sorrento nei recenti appuntamenti relativi al Girone H di Serie D. Parallelamente, la società è all'opera per rinforzare il gruppo e regalare al mister ulteriori elementi di categoria. Con una nota ufficiale, il sodalizio ha annunciato l'ingaggio di tre calciatori: un centrocampista di spessore e due profili per il reparto avanzato: "Tris di innesti per il Sorrento, che ha deciso di rimpinguare il suo organico con calciatori di prospettiva e di qualità. Arrivano alla corte di Cioffi il centrocampista Vincenzo Carrotta e gli attaccanti Francesco Pio Petito e Gianmarco Tedesco".

Carrotta è un classe 1995, proveniente dal Portici col quale ha collezionato otto gettoni nel corso del campionato. Anche una rete per il 26enne che ha un curriculum di tutto rispetto. Akragas, Paganese e Juve Stabia in Serie C, Afragolese, Nocerina, Andria e Prato tra i dilettanti. Mezz'ala di rilievo, capace di abbinare alla qualità altresì la quantità. Cresciuto tra le giovanili del Chievo, il mediano sarà fondamentale nella doppia fase di gioco.

Il classe 1989 Tedesco torna a Sorrento dove si è formato e ha esordito a soli 17 anni in terza serie. Nato a Torre Annunziata, il centravanti fu uno degli artefici della promozione dei costieri dalla Serie C2 alla Serie C1. Reduce dall'avventura col Trapani, l'attaccante ha collezionato 375 presenze in categoria con all’attivo 92 reti. Petito è un 2002, cresciuto nel vivaio della Casertana e forte della parentesi con la Nocerina. Ha iniziato l'annata col Gladiator e ha aiutato i nerazzurri al passaggio del turno in Coppa Italia proprio contro il Sorrento lo scorso 3 novembre.