Serie D/Girone H - Il Sorrento supera il test Fasano: La Monica e Iadaresta firmano la vittoria rossonera

Il centro classifica che si affronta allo Stadio Italia. Il Sorrento di Renato Cioffi accoglie il Città di Fasano in Campania. I costieri, in una striscia di tre risultati utili consecutivi, punta ad affermarsi ancora tra le mura amiche contro una formazione scottata dal recente ko rimediato in casa contro il San Giorgio.

Rossoneri subito in vantaggio dopo tre giri di cronometro. Azione ben architettata dal basso dall’undici locale. Volzone lancia per Iadaresta che spizza per Cassata, tacco del dieci che libera Gargiulo sull’out sinistro. Il numero nove pesca La Monica che libera una conclusione dal limite: il pallone si infila alle spalle di Suma. La partita è molto fisica, tante le interruzioni da parte del direttore di gara e fioccano cartellini gialli nei confronti delle due squadre. Al 27’ Cassata disegna una buona traiettoria per Iadaresta che non trova l’impatto giusto per impensierire il guardiano avversario. Al 41’ il Sorrento resta in dieci per l’espulsione di Gargiulo, nonostante l’inferiorità numerica i partenopei raddoppiano con Iadaresta che sfrutta l’assist di Cassata e sigla il momentaneo 2-0. Nel recupero del primo tempo, i pugliesi accorciano con una punizione magistrale calciata da Battista.

Lo spartito tattico nel secondo tempo non cambia, la lotta in mezzo al campo prosegue con entrambe le compagini che combattono su ogni pallone vagante. I costieri sfiorano il tris al 58’ con un destro in diagonale di Rizzo che si spegne vicino al legno. Continuano i cartellini gialli e iniziano la serie di cambi allo Stadio Italia, il Sorrento resta in controllo nella parte centrale della ripresa. Al 66' Cassata lascia il campo in barella dopo uno scontro duro sulla trequarti. Al 73' Volzone vola su una conclusione di Taddeo dai trenta metri e salva il risultato. All'80' si ristabilisce la parità di uomini in campo con l'espulsione di Del Col per fallo su Rizzo. Non succede più nulla, al triplice fischio si materializza il successo per il Sorrento che sale a quota sedici punti in classifica.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Manco, Mansi, Sannino (41’ Romano), Virgilio, Rizzo, La Monica, Mezavilla, Iadaresta (85' Camara), Cassata (66' Procida), Gargiulo. A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Esposito, Molinini, Caracciolo, Diop. Allenatore: Renato Cioffi

Città di Fasano: Suma, Assoumani (46’ Mucedero), Del Col, Bernardini, Gorzelewsky, Camara, Battista, Taddeo, Prado, Sosa (62' Calabria), Richella (50’ Calemme). A disposizione: Ceka, Magaletti, Callegari, D’Addabbo, Losavio, Corvino. Allenatore: Giuseppe Mosca

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola di Legnano

Assistenti: Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido – Valerio Brizzi di Aprilia

Marcatori: 3’ La Monica (S), 44’ Iadaresta (S), 46’ Battista (CF)

Ammoniti: Cassata, Mansi, Virgilio (S), Taddeo, Assoumani, Sosa (CF)

Espulsi: 41’ Gargiulo (S), 80' Del Col (CF)