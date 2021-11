Serie D/Girone H - Sorrento, beffa nel finale: l'Altamura pareggia nel recupero

L’una per tenersi lontana dalla zona calda e sognare in grande, l’altra alla ricerca di lunghezze in ottica salvezza. Il Sorrento di Renato Cioffi ospita l’Altamura allo Stadio Italia. I rossoneri, reduci dal pareggio in trasferta contro il Casarano, sono intenzionati ad avvicinarsi alla parte alta della graduatoria: servirà una prova maiuscola per affermarsi nel confronto odierno. I pugliesi, dal canto loro, puntano al bottino grande lontano dall’impianto amico.

Poche emozioni nella prima parte di gara sul suolo costiero. A condizionare lo spettacolo e la fluidità della manovra è il maltempo che costringe l’arbitro ad interrompere momentaneamente la partita all’avvio. Al 16’ botta dalla distanza di Cassata, il missile dai trenta metri è sventato dall’intervento preciso e puntuale di Giuliani. La risposta degli ospiti non arriva, i rossoneri tengono il possesso e cercano di sbloccare il risultato. I biancorossi si fiondano in avanti soltanto al 33’ con Tedesco che conquista una sfera sulla linea di centrocampo e serve Molinaro: la conclusione, in posizione precaria, chiama Volzone alla parata non troppo complicata. Non succede più nulla e la frazione iniziale si spegne con uno scialbo ed opaco pareggio a reti inviolate.

La ripresa si apre con De Vivo che al 49' si sgancia dalla marcatura e scarica un tiro dalla distanza sul quale Volzone è reattivo. Al 63' ci prova Russotto da fuori area, conclusione precisa ma l'estremo difensore costiero è ancora attento. Al 71' punizione di Cassata, giocata velenosa e difesa ben posizionata ad allontanare la minaccia. Sul corner seguente, Mezavilla stacca più in alto di tutti ma la traiettoria disegnata è larga. All'82', su una ripartenza, Cassata spesca Rizzo: il numero due inventa un filtrante per La Monica che col destro buca Giuliani. Nel recupero c'è la beffa col pareggio ospite di Errico, lesto a battare a rete dagli sviluppi di un angolo.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Rizzo, Mansi, Diop (86' Esposito), Virgilio, Manco, La Monica, Mezavilla, Iadaresta, Cassata, Romano (86' Sannino). A disposizione: Del Sorbo, Cesarano, Ferraro, Molinini, Marciano, Caracciolo, Procida. Allenatore: Cioffi

Altamura: Giuliani, Errico, De Vivo, Clemente (83' Tazza), Mattera, Baradji (86' Pinto), Russotto (74' Massari), Lucchese, Tedesco, Zerbo (62' Lorenzo), Molinaro. Allenatore: Pezzella

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni

Assistenti: Vincenzo Russo di Nichelino e Umberto Galasso di Torino

Marcatori: 82' La Monica (S), 91' Errico (A)

Ammoniti: Romano (S), De Vivo, Mattera (A)