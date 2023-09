Il Real Casalnuovo si prepara alla partita con il Licata e annuncia l'ingaggio di Sarno. Ai trentaduesimi di Coppa c'è l'Angri

Il Real Casalnuovo è pronto a tornare in campo. Dopo il successo all’esordio assoluto della sua storia nel campionato di Serie D, con un tris netto ai danni del Portici, la squadra di Raffaele Esposito si prepara per affrontare un nuovo impegno in programma. Archiviata la vittoria, Reginaldo (autore di un assist e un gol domenica) e compagni stanno ultimando la preparazione settimanale in vista della seconda giornata del Girone I. Il calendario, per l’iscrizione della Fenice Amaranto, è stato rimodulato ma la squadra napoletana sarà comunque chiamata alla prima trasferta. Sul cammino c’è il Licata, compagine reduce dal poker rifilato all’Akragas: si gioca allo stadio Saraceno di Ravanusa.

Il club del presidente Antonio Stompanato, nelle scorse ore, ha annunciato il tesseramento di un altro top player della categoria. Il Real Casalnuovo infatti si è assicurato le prestazioni di Vincenzo Sarno. Il classe ’88, con oltre 400 presenze in carriera tra professionismo e dilettantismo, ha vestito in passato le prestigiose maglie di Foggia e Triestina. Reduce dall’ultima esperienza con la divisa del Catania, il trentacinquenne ha deciso di accettare una nuova esperienza. Oggi, 69 gol e 48 assist dopo, Sarno non ha intenzione di fermarsi e punta ad essere un elemento cardine nello spogliatoio di mister Esposito.

Questo pomeriggio, il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. Il Real Casalnuovo sfiderà l’Angri allo stadio Novi il prossimo 18 ottobre alle ore 15.00: il format non cambierà, sarà gara secca.