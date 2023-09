Fenice Amaranto ammessa nel Girone I di Serie D: cambia il calendario per Real Casalnuovo e Portici

La nuova Reggina ripartirà dal Girone I di Serie D: la Fenice Amaranto è stata ammessa in soprannumero al campionato. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la nuova composizione del Girone I che passa così da 18 a 19 squadre: Acireale, Akragas, Canicattì, Castrovillari, Città di S. Agata, F.C. Lamezia Terme, Gioiese, La Fenice Amaranto, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, Real Casalnuovo, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani, Vibonese.

Con il nuovo organico è stato dunque necessario rimodulare il calendario del Girone, ora strutturato in trentotto giornate durante le quali le squadre osserveranno a giro un turno di riposo (La Fenice Amaranto d’ufficio nel primo disputato domenica scorsa). Ai tre turni infrasettimanali già previsti si aggiungono così i quattro dedicati ai Gironi a 20 squadre A e B: il Girone I scenderà quindi in campo anche il 20 Settembre, 4 Ottobre, 17 e 31 Gennaio. Il Real Casalnuovo riposerà alla decima giornata, il Portici all’undicesima: clicca qui per il calendario completo.