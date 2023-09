La nuova Reggina riparte dal Girone I di Serie D: la Fenice Amaranto sarà avversaria di Real Casalnuovo e Portici

Un nuovo capitolo nella storia calcistica della Reggina. Dopo l’estromissione dal campionato cadetto, il club ripartirà ufficialmente dalla quarta serie nazionale: la Fenice Amaranto ha presentato la documentazione richiesta dalla Lnd per l'iscrizione in sovrannumero nel Girone I di Serie D. La nuova società, ricevuta la lettera di accreditamento da parte dell’Amministrazione comunale, ha completato e consegnato la domanda alla Figc. Ricevuto l’ok, la proprietà del duo Bonanno-Pellegrino dovrà iniziare a lavorare sulla parte tecnica, dalla scelta del mister alla costruzione della squadra. Primi candidati per il ruolo di allenatore: ci sono i profili di Scienza, Pazienza, Padalino e Franceschini. Dunque nuova avversaria per Portici e Real Casalnuovo, uniche campane inserite nel raggruppamento: le due squadre napoletane sfideranno un’altra blasonata piazza.