Il Giugliano si prepara alla semifinale della Poule Scudetto: sorteggiata l'avversaria, ecco dove e quando si giocherà

Una doppia vittoria nel Gruppo 3 della Poule Scudetto e la qualificazione al turno successivo garantita. Il Giugliano, dopo aver ottenuto il massimo risultato contro l'Audace Cerignola al debutto, ha battuto anche la Gelbison nella sfida del weekend allo Stadio Morra. La prova di spessore offerta a Vallo della Lucania ha spedito i Tigrotti alle final four della competizione. Questa mattina è stata sorteggiata la squadra avversaria dei gialloblù: sarà il Sangiuliano City a sfidare la compagine campana. I gialloverdi, reduci dallo straripante cammino nel Gruppo 1 con Novara e ArzignanoChiampo, sono stati protagonisti della vittoria del Girone B di Serie D: 82 punti conquistati in 38 gare disputate, ben sedici lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice. La sfida tra Sangiuliano City-Giugliano andrà in scena sabato 11 giugno al Centro Sportivo Ugo Guazzelli.