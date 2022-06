Serie D/Poule Scudetto - Successo Giugliano sul campo della Gelbison: capitan Poziello regala l'accesso alla fase successiva

Terza giornata del Gruppo 3 della Poule Scudetto di Serie D. Allo Stadio Comunale Giovanni Morra di Vallo della Lucania va in scena il confronto tra la Gelbison di Gianluca Esposito e il Giugliano di Giovanni Ferraro. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta contro l'Audace Cerignola e cercano un risultato positivo per continuare nella competizione. I Tigrotti, protagonisti con una vittoria al debutto con la compagine pugliese, vogliono confermarsi anche in trasferta.

Match equilibrato all'avvio, bisogna attendere prima di azioni concrete in fase offensiva. Nel primo quarto d'ora persiste la fase di studio tra le due formazioni, il gran caldo spinge il direttore di gara a fischiare il cooling break a metà frazione. Soltanto alla mezz'ora gli ospiti si affacciano in avanti con una conclusione sporcata in calcio d'angolo. Al 32' si mette in evidenza Ambro con un bolide dalla distanza che si spegne di poco alto sopra la traversa. Pochi spunti nella parte finale del primo tempo, al duplice fischio è 0-0 allo Stadio Morra.

La stabilità non viene spezzata all'inizio della ripresa, gli allenatori provano a muovere le pedine in campo con gli ingressi dalle panchine: il risultato resta inchiodato. Soltanto al 72' si registra una grande azione della Gelbison con Faella che si propone dal versante destro, si accentra e calcia: la difesa partenopea si oppone. Al 76' i gialloblù passano in vantaggio. Traversone da punizione, D'Agostino deve respingere un colpo di testa: sulla ribattuta c'è capitan Poziello che insacca e sblocca la sfida. La Gelbison cerca di pareggiare, ma l'imprecisione è fatale all'89'. Al termine della gara, il Giugliano chiude a quota sei punti nel Gruppo 3 della Poule Scudetto e vola in semifinale.