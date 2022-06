Giugliano, Ferraro: "Vincere con la Gelbison non è semplice, sono orgoglioso dei ragazzi"

Una vittoria che spedisce il Giugliano alla fase successiva della Poule Scudetto. Al termine del successo per 0-1 sul campo della Gelbison, col conseguente passaggio del turno alla semifinale, il tecnico Giovanni Ferraro è intervenuto ai microfoni del club. Soddisfazione per la prestazione odierna e per il valore espresso nelle due sfide dai Tigrotti:

"Siamo molto soddisfatti, vincere qui non è per nulla semplice, la Gelbison è identificata come una delle squadre che ha giocato il miglior calcio della categoria. Siamo stati ordinati, puliti, abbiamo rischiato pochissimo e vinto la partita. È una grande soddisfazione perché vincendo il nostro girone abbiamo messo un punto quantomeno per quanto riguarda il meridione, dimostrando di essere i migliori e che il girone G è davvero duro. Sono orgoglioso di questo ragazzi, della loro abnegazione e serietà, siamo felici di continuare a regalare gioie alla nostra società e ai nostri tifosi. Adesso guardiamo un passo alla volta, domani ci sarà il sorteggio e sabato la semifinale, sarà una gara secca e al termine dei novanta minuti potrebbero esserci i rigori. Vuol dire che dobbiamo stare sereni e tranquilli, consapevoli delle nostre capacità e di ciò che vogliamo ottenere".