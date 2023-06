Portici, Sarnataro non sarà l'allenatore del futuro: si lavora per il successore

La svolta societaria e non solo, in casa Portici sono iniziati i lavori verso la prossima Serie D. La squadra del San Ciro, protagonista di una salvezza ottenuta nelle battute finali dell'ultimo campionato, è intenzionata a portare avanti il progetto. Qualche cambiamento ai vertici del club è atteso, come annunciato pochi giorni fa. La prima notizia che riguarda però il settore sportivo arriva dalla panchina. Savio Sarnataro, secondo quanto riportato da una breve nota ufficiale, non sarà più l'allenatore: "La SSD Portici comunica che a partire dal 1 Luglio 2023, Mister Salvatore Sarnataro non ricoprirà più la carica di allenatore della Prima Squadra. Al Mister e al suo Staff, il nostro più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. La Società desidera inoltre, augurare al Mister le migliori fortune professionali". Il Portici è già all'opera per trovare il successore.