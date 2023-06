Arriva la svolta societaria per il Portici: "Progetto e obiettivi ambiziosi, la storia continua"

Rumors e indiscrezioni attorno al futuro del Portici, ma ci pensa il club a fare chiarezza attraverso un comunicato ufficiale. Come annunciato dalla società azzurra, nelle figure di Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta, un gruppo di imprenditori, che sarà presentato nei prossimi giorni, ha deciso di investire sul sodalizio grazie anche all’attrazione della città “ormai punto di riferimento per i giovani di tutta la provincia napoletana - città che comincia ad entrare negli itinerari turistici con la sua Reggia ed il suo porto borbonico - e stimolato soprattutto dalla enorme potenzialità di sviluppo che ha il calcio in questa città. Il nuovo gruppo in questione ha affiancato ed aiutato, in un grande momento di difficoltà, la nostra società calcistica, e la scelta di accettare la loro proposta, la migliore fra tutte le opzioni presenti e la più sicura ancora di salvezza per il Portici, è lontana da essere una resa o un abbandono, ma è solo coerente con la nostra volontà di dare continuità al progetto di calcio”.

La nota del Portici prosegue: “Dopo 6 anni consecutivi in serie D, con un bilancio che sfiora i 450.000€/anno, con un autofinanziamento che copriva circa l'80% dei costi, gran parte sostenuti dai sacrifici enormi di Pasquale Noia, e con l'unico significativo supporto di uno sponsor esterno porticese Fabio Telese, a cui va il nostro personale ringraziamento, non era difficile ipotizzare una crescente difficoltà per sostenere il calcio a Portici. Sono, però, ritenuti necessari nel frattempo 4 doverosi chiarimenti:

1) Il Portici giocherà a Portici e continuerà la sua storia, che, come sappiamo tutti, non si cancella!

2) Lo stadio San Ciro, che speriamo diventi più accogliente e più “rumoroso”, continuerà ad essere il nostro tempio.

3) Progetti ed obiettivi calcistici saranno più ambiziosi.

4) Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta continueranno ad offrire il loro supporto al nuovo gruppo di investitori”.

Poi il ringraziamento e la richiesta di supporto alla città: “Possiamo ribadire con fermezza che la attuale società si è ritrovata sola a lottare per garantire la serie D alla città, e il sostegno a fronte del profuso impegno è stato davvero poco se non inesistente. Eppure questa lotta non ci ha spaventato, abbiamo continuato solo per amore della maglia e per la soddisfazione di dare il calcio, nostra grande passione, alla città. Ci sentiamo di ringraziare pubblicamente tutta la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale che fino all’ultima giornata, pur con tutte le difficoltà finanziarie, ha lottato conquistando una meritata salvezza e mostrando un senso di appartenenza ed un amore per la maglia fuori dal comune. Grazie di cuore al nostro fedelissimo gruppo ultras che non ci fa mai sentire soli, al FansClub Portici 1906 e ai tifosi presenti sugli spalti la domenica pomeriggio. Ma lo spettacolo deve continuare e continuerà! Ora, però, sta a tutte le componenti fare la propria parte per far sì che il calcio a Portici abbia un futuro. Oggi siamo chiamati a mettere il cuore, la presenza e la vicinanza per garantire il calcio alla città. Adesso tocca a tutti abbandonare le critiche e dare un concreto segnale di amore e passione per il calcio al fine di dimostrare, ai nuovi investitori, che meritiamo il calcio in città; che il Portici trova sostegno nella città e che i tifosi sono parte viva ed integrante di un progetto che oggi è più ambizioso di ieri. Stiamo assistendo all’esordio di una nuova era che siamo certi porterà a traguardi inaspettati e grandiosi ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti, e confidiamo nella vicinanza della città e della tifoseria. Solo uniti si vince”.