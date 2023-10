La nuova Reggina è corsara al San Ciro: Portici battuto, Coppola in gol nel finale

Una beffa nel finale per il Portici di Andrea Ciaramella. Il debutto del nuovo tecnico sulla panchina azzurra va in archivio con una sconfitta, la LFA Reggio Calabria esulta al San Ciro con una rete di Coppola nelle fasi conclusive della sfida.

Importante chance per gli ospiti in avvio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Coppola colpisce la traversa da pochi passi al 3’. La replica dei padroni di casa è targata Sellaf con una conclusione larga, sul capovolgimento di fronte ancora Coppola cerca di approfittare di un disimpegno errato ma il destro dal limite termina sul fondo. Al 20’ Schivi pennella dalla destra, Maione gira dall’interno dell’area e Martinez è protagonista con una grande parata. Passano due minuti e il tentativo di Squerzanti, dopo un passaggio di Sow, finisce sul legno. Al 39’, Ricci controlla al limite e serve Marras, abile ad anticipare Zanoni e a conquistare la massima punizione. Dal dischetto si presenta proprio il numero 18 che fallisce e manda le due squadre a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con un tiro di Barillà - appena entrato in campo - da posizione defilata, De Luca respinge al 47’. Passata l’ora di gioco, la compagine di Trocini va vicinissima al vantaggio. Bianco scappa a sinistra e scodella in area, sul secondo palo Zucco si divora l’occasione e la difesa chiude. All’83’ è Squerzanti a non trovare lo specchio da ottima posizione su cross di Sellaf. Al tramonto del match, la LFA Reggio Calabria sblocca l’incontro e conquista la posta in palio: ci pensa Coppola, su suggerimento di Bianco, a gonfiare la rete del San Ciro. Il Portici cerca di agguantare il pareggio, ma Martinez è prodigioso al 95’. Al triplice fischio, gli azzurri incassano la terza sconfitta consecutiva e la quinta in sei partite.

Il tabellino

Portici (3-5-2): De Luca; Pelliccia, Costanzo, Zanoni; Snow, Sellaf (76’ Turchet), Marcucci (46’ Del Prete), Schiavi (46’ Caruso), Musto (62’ Tortora); Squerzanti, Maione (58’ Gjuci). A disp.: Izzo, Franzese, Cecchi, Longobardi. All.: Ciaramella

LFA Reggio Calabria (4-3-3): Martinez; Dervishi (72’ Provazza), Ingegneri, Girasole, Cham; Ricci (46’ Barillà), Salandria (46’ Mungo), Zucco; Marras (92’ Aquino), Coppola, Zanchi (60’ Bianco). A disp.: Fecit, Kremenovic, Martiner, Parodi, Bright, Perri, Ponzo, Altamura. All.: Trocini

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Marcatori: 91’ Coppola (RC)

Ammoniti: Gjuci (P), Ingegneri, Bianco (RC)