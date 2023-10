Poker del Trapani e Real Casalnuovo ko, al Provinciale non si passa. Quarta sconfitta per la squadra di Esposito

Terza sconfitta consecutiva in trasferta, quarto ko nelle prime sei giornate. Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito cade al Provinciale, il Trapani fa registrare un poker che vale la quinta vittoria di finale in campionato. Fasi di studio all’alba del match, i padroni di casa provano a fare la partita e gli ospiti attendono il momento giusto per colpire. La gara si sblocca dopo appena undici giri di lancette. Marigosu viene messo giù in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cocco che fulmina Rossi e porta in vantaggio i suoi. La squadra di Torrisi resta in attacco dopo il gol e cerca di creare altre opportunità, il team napoletano risponde con un tentativo di Pinna che trova l’intervento di Ujkaj. Al 23’ Cangemi spaventa i campani con una conclusione che sfiora il bersaglio, complice una deviazione: si salva, nella circostanza, la brigata di Esposito. Il Trapani resta avanti nel punteggio, il Real Casalnuovo tenta di agguantare il pari ma Pinna e compagni non riescono a trovare lo spazio per concretizzare la manovra. In avvio di ripresa, la formazione locale conquista il secondo penalty. Sul punto di battuta si presenta ancora Cocco, lo specialista non sbaglia e raddoppia. Al 66’ una conclusione di Samake si stampa sulla traversa, la retroguardia ospite manda in angolo. Dalla bandierina arriva il tris granata: Sbrissa si fa trovare pronto e deposita nel sacco per il 3-0. Il Real Casalnuovo va a caccia del gol della bandierina, al 77’ Camorani cerca la gioia personale ma Ujkaj si oppone. Al 90’ Kragl inventa e Sparandeo lascia la sua firma sul match: 4-0 per il Trapani al Provinciale.

Il tabellino

Trapani (3-4-1-2): Ujkaj; Sparandeo, Sabatino, Redondi; Pipitone (46’ Pino), Acquadro (73’ Kragl), Cangemi (60’ Sbrissa), Morleo (84’ Guerriero); Marigosu, Samake, Cocco (66’ Gagliardi). A disp.: Tartaro, Cristini, Panarello, Mascari. All.: Torrisi

Real Casalnuovo (3-5-2): Rossi; Croce, Sosa, Pezzi; Camorani (76’ Dore), Buchicchio, Bonavita, Carnevale (59’ Castellano), Piga; Pinna, Reginaldo (90’ Xheleshi). A disp.: Viola, Morra, D'Amico, Scognamiglio, Cannavaro, Corrado, All.: Esposito

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino

Marcatori: 11’ rig. Cocco (T), 51’ rig. Cocco (T), 67’ Sbrissa (T), 90’ Sparandeo (T)

Ammoniti: Sbrissa (T) Reginaldo, Pinna (RC)