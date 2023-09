Finalmente Portici, superato l'ostacolo Locri: la doppietta di Maione regala i primi tre punti agli azzurri

Primo successo stagionale, primi tre punti in campionato. Blitz del Portici allo stadio Macrì, battuto a domicilio il Locri nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del Girone I. La squadra di Teore Grimaldi, che deve fare a meno degli indisponibili Riccio, Gargiulo e Turchet, conquista la vittoria in trasferta. Dimenticati gli stop in avvio con Real Casalnuovo e Canicattì, gli azzurri passano in esterna e muovono la classifica. La partita si sblocca nella frazione iniziale con il gol messo a segno da Maione: appena entrato in campo, l’attaccante classe 1994 sblocca la sfida con un colpo di testa al 26’. Una traiettoria vincente che batte Lanziani e stappa il confronto. Il punteggio resta in bilico fino alle fase conclusive del match, ancora Maione al 96’ gonfia la rete e fa esultare il team napoletano lontano dal San Ciro. Sorride il club della Casa Reale che strappa la posta in palio agli avversari e si assicura un successo importante. Il Portici ora è chiamato alla conferma e alla continuità di risultati, da domani si penserà esclusivamente al prossimo impegno casalingo. In Campania, nel weekend, arriverà la Sancataldese, ferma a zero punti e reduce dalla pesantissima sconfitta interna contro il Siracusa.