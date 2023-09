Real Casalnuovo e Portici in campo per il riscatto. Esposito perde Pezzi: tre turni di squalifica per il difensore

Primo turno infrasettimanale per il Girone I di Serie D, in campo mercoledì 20 settembre per la terza giornata del campionato. Real Casalnuovo e Portici sono pronte a tornare sul terreno di gioco: archiviate le sconfitte, rispettivamente con Licata in trasferta e con Canicattì in casa, le due squadre napoletane puntano al riscatto.

Il gruppo allenato da Raffaele Esposito ritrova lo stadio Iorio dopo la vittoria all’esordio. Lo stop in Sicilia è stato condizionato da un avvio difficile e dal rosso sventolato a Pezzi poco prima dell’ora di gioco. Per oltre trenta minuti, Reginaldo e soci hanno provato a ribaltare la gara, ma al triplice fischio sono stati i gialloblu ad esultare. Il Giudice Sportivo, in merito all’espulsione, si è espresso nella consueta nota ufficiale: stangata per il difensore, fermato per tre giornate “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata all'altezza dello stomaco”.

La compagine guidata da Teore Grimaldi, invece, è impegnata in esterna per sfidare il Locri. Per il club, ereditato in estate dalla Casa Reale, è stato un inizio di stagione da dimenticare. Dopo il ko nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D ai rigori contro il Manfredonia, gli azzurri sono usciti sconfitti anche nei primi 180’ del campionato: disfatta a Casalnuovo nel derby e scivolone interno con il Canicattì. Zero punti in classifica, appena un gol segnato, cinque subiti e tanta sfortuna con i legni colpiti. Per il Portici c’è subito l’occasione per rifarsi, domani pomeriggio allo stadio Macrì.

Il programma

Real Casalnuovo-Gioiese, mercoledì 20 settembre ore 15.00, Stadio Iorio

Locri-Portici, mercoledì 20 settembre ore 15.00, Stadio Macrì