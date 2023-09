Il Real Casalnuovo torna alla vittoria: battuta la Gioiese allo stadio Iorio

Il Real Casalnuovo mette alle spalle la sconfitta contro il Licata e riparte con un’ottima vittoria. Lo stadio Iorio, dopo il successo al debutto contro il Portici, si rivela un vero e proprio fortino per la compagine di Raffaele Esposito: battuta la Gioiese nella gara infrasettimanale, valida per la terza giornata del Girone I. Vantaggio immediato per l’undici napoletano che sblocca la partita al 13’ con Bonavita. Gli ospiti non ci stanno e provano a reagire con due spunti. Una conclusione dalla distanza e un colpo di testa largo spaventano il reparto arretrato locale. Nel finale di primo tempo, Reginaldo sfiora il gol: soltanto il palo gli dice di no al 41’. Poi è Pinna a farsi trovare pronto per il raddoppio campano. In avvio di ripresa, Piga chiude definitivamente i conti con la terza marcatura per il Real Casalnuovo. La Gioiese cerca di tornare a casa con un passivo meno pesante, Baumwollspinner - in prova in estate con la Turris di Bruno Caneo - accorcia. Non accade altro allo stadio Iorio, i ragazzi di Esposito tornano alla vittoria con il risultato di 3-1. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo del Sant’Agata.

Il club ha annunciato l’ingaggio di Andrea Cannavaro, che ha fatto il suo esordio questo pomeriggio. Questo il comunicato: “Difensore centrale, classe 2004 e figlio di Fabio, capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 e Pallone d’Oro. Stesso ruolo del padre, Andrea è un giovane talentuoso che ha già fatto un'esperienza importante in Cina nel settore giovanile del Guangzhou Evergrande, ed è poi cresciuto nell’U17 e U18 della Lazio. Adesso è pronto a mettersi in mostra nell’ambizioso progetto del presidente Stompanato, guadagnandosi già per oggi, la prima convocazione granata”.