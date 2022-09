Serie D/Girone H - Puteolana, Guarracino non basta: pari Fasano nel finale con Diaz

La pesante sconfitta al debutto sul campo del Nardò deve andare in archivio. Per la Puteolana di Salvatore Marra c'è già l'occasione per riscattarsi. Allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli approda il Città di Fasano, squadra reduce da una larga vittoria sul Lavello all'esordio. Per i Diavoli Rossi è la prima partita di campionato disputata davanti al pubblico amico.

La prima occasione del match è per gli ospiti. Al 12' sponda di Acosta per Corvino che calcia, ma la sfera finisce alta. Al 17' punizione dalla destra di Corvino, il pallone si spegne di poco sul fondo. I pugliesi spingono e al 20' si portano ancora in zona offensiva. Cross dalla sinistra di Di Vittorio per Acosta, Lamberti interviene e neutralizza la minaccia. Al 26' traversone dalla sinistra di Corvino, scarico di Da Silva e impatto non ottimale di Acosta da pochi passi. I granata si lanciano in fase d'attacco soltanto nel finale di frazione con Di Lorenzo che conclude dal limite: Ceka è attento e spedisce la palla in corner. Al 41' Onraita spinge Haberkon in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Guarracino si incarica della battuta e spiazza Ceka per il vantaggio flegreo.

La ripresa vede il Fasano a caccia del pareggio. Al 53' Corvino si incunea bene in area di rigore e tira, ma la traiettoria sbatte sul palo. Dopo un sostanziale momento di equilibrio e di scarse opportunità da gol, i pugliesi tornano alla ribalta con diverse giocate. La Puteolana è pericolosa a metà frazione con un tentativo di Haberkon che impegna seriamente l'estremo difensore avversario. A dieci dallo scadere, i ragazzi di Marra sono agganciati da Diaz. La rasoiata di destro del calciatore beffa Lamberti e consente ai biancazzurri di trovare il pari. Incredibile chance nel recupero per gli ospiti con Diaz che scodella in area da punizione: manca l'impatto dei compagni. Si chiude così la gara del Conte, con i Diavoli Rossi che mettono in cassaforte il primo punto in campionato.