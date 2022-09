Serie D/Girone G - Botta e risposta tra Sorrento e Portici nel derby: Gaetani apre le marcature, Coquin pareggia

La sconfitta sul campo del Monterotondo è alle spalle, per il Sorrento di Vincenzo Maiuri c’è un nuovo test alle porte. Si tratta di un derby allo Stadio Italia, col Portici di Savio Sarnataro - reduce dal pari con la Palmese - pronto a vivere il secondo appuntamento contro una formazione napoletana.

La partita sul suolo costiero fatica a decollare, bisogna attendere per occasioni importanti in zona offensiva. C’è da registrare un tentativo di Scala attorno al 10’, ma la giocata è imprecisa. Risponde la formazione ospite con un’iniziativa di Orlando che trova le mani di Del Sorbo. Al 19’ sale in cattedra Schaeper che deve disinnescare una manovra avanzata dei rossoneri. Ancora alla mezz’ora il portiere è protagonista con un altro intervento a disinnescare una palla-gol dei padroni di casa. Soltanto al 39’ si sblocca la gara. Il Sorrento conquista un calcio di punizione, Herrera si presenta sul punto di battuta: il pallone scodellato da sinistra trova la girata di testa vincente di Gaetani: 1-0 allo Stadio Italia. Si chiude così la prima frazione.

Il vantaggio dei locali dura pochissimo perché la truppa di Sarnataro trova il pareggio ad inizio secondo tempo. Al 52’ rete spettacolare di Coquin che sorprende Del Sorbo con una botta dal limite che si infila all’incrocio. La fase di equilibrio, soprattutto nel punteggio, torna sovrana sul manto costiero: le due squadre, in una condizione non ancora ottimale, non riescono a pungere. C’è da annotare, tuttavia, un legno colpito dai rossoneri: si salva la compagine ospite al 79’. Il tempo sul cronometro del direttore di gara va via, non succede più nulla nelle battute conclusive della ripresa. Al triplice fischio si concretizza un pareggio nel derby napoletano tra Sorrento e Portici.

La brigata di Maiuri sarà attesa da un'altra sfida tutta napoletana con la Palmese, mentre gli uomini di Sarnataro affronteranno l'Aprilia al San Ciro.