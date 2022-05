Serie D/Girone G - Ultima giornata di campionato alle porte: ecco gli impegni di Giugliano e Afragolese

Ultima danza della regular season. Poi, l'annata continuerà con ulteriori impegni. Il turno infrasettimanale propone la giornata finale del Girone G di Serie D. Trentaquattresimo appuntamento del campionato per Giugliano e Afragolese che non hanno molto più da chiedere alla competizione. I gialloblù hanno condotto un cammino straordinario, azzannando la classifica e conquistando il professionismo. I rossoblù, dal canto loro, sono sicuri della partecipazione ai playoff ma puntano a migliorare il bottino al termine dei prossimi novanta minuti.

Il Giugliano, a quota 75 punti in classifica, è atteso dalla trasferta sul campo della Cynthialbalonga: per i campani non sarà una prova semplicissima, ma cercheranno di terminare l'annata nella stessa modalità con la quale è stata aperta. Il successo è ormai un obiettivo consolidato nello spogliatoio e i Tigrotti vorranno lasciare la Serie D con l'ultimo assolo. Il gruppo di Giovanni Ferraro non ha bisogno di motivazioni, anche nell'uscita contro il Cassino ha dimostrato di voler lasciare poco agli avversari.

L'Afragolese, invece, ha strappato la qualificazione agli spareggi d'alta classifica ma è intenzionata ad alimentare la consapevolezza nei propri mezzi. Il percorso di Longo e compagni si chiuderà con la prova distante dalla Campania sul rettangolo verde del Team Nuova Florida. I laziali, secondi in classifica in condominio con la Torres, si preparano al match con la voglia del riscatto dopo il ko col Latte Dolce. I padroni di casa, inoltre, ci tengono a finire alle spalle della capolista.

Cybthialbalonga-Giugliano e Team Nuova Florida-Afragolese si giocheranno alle ore 16.00 di mercoledì 25 maggio. Il primo match sarà diretto da Martina Molinaro di Lamezia Terme, mentre il secondo incontro sarà affidato Francesco Lipizer di Verona.