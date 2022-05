Serie D/Girone G - Il Giugliano non è sazio, vittoria anche sul Cassino: capitan Poziello e bomber Cerone in gol

Passerella finale allo Stadio Alberto De Cristofaro. Un già sazio Giugliano, fresco della vittoria del campionato con due giornate di anticipo e con la promozione in Serie C in tasca, non fa sconti al Cassino tra le mura amiche. L'ultima apparizione stagionale dei Tigrotti davanti al pubblico di casa si chiude con un successo. Ventiquattresima vittoria nella competizione per i gialloblù che salgono a quota 75 punti in classifica e onorano alla grande il finale d'annata.

La cronaca, d'altra parte, si apre con le congratulazioni degli ospiti per la brigata di Giovanni Ferraro. Il primo tempo è piuttosto equilibrato nonostante le differenti posizioni di graduatoria. Ci provano Fusco e Sorgente, ma i partenopei non concedono reti e blindano lo specchio come accaduto diverse volte nel torneo. Nella ripresa, il risultato si sblocca con capitan Ciro Poziello che si avventa su un pallone sugli sviluppi di un angolo e fissa il vantaggio del Giugliano. Passano sette giri di lancette ed è bomber Cerone a fiondarsi su una respinta del palo su tentativo di Gladestony e col mancino ad insaccare alle spalle dell'estremo difensore.

Il Giugliano, alla vigilia della sfida, ha inoltre comunicato le modalità dei festeggiamenti: "Il Giugliano Calcio 1928, comunica che oggi al termine della gara casalinga contro il Cassino la squadra sfilerà a bordo di un pullman scoperto che percorrerà la città per ricevere l’abbraccio e il tributo della propria gente. Il club invita quante più persone possibili ad esprimere il loro calore e affetto verso i nostri ragazzi e tutti i membri dello staff tecnico/dirigenziale, protagonisti di questa storica cavalcata che ha portato il Giugliano in Serie C. La società invita tutti a partecipare all’evento secondo il rispetto delle regole e delle norme e seguendo le indicazioni di sicurezza della Polizia di Stato, a cui va un sentito ringraziamento per aver assistito all’organizzazione. Si ringraziano inoltre tutte le istituzioni che hanno reso possibile tale evento. Il tour terminerà a Piazza Matteotti".