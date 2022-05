Serie D/Girone G - Doppio Longo e playoff blindati: l'Afragolese batte il Muravera 2-1

Una doppia missione giornaliera per l'Afragolese di Franco Fabiano. La brigata rossoblù, impegnata nel trentatreesimo e penultimo turno del Girone G di Serie D, ospita il Muravera allo Stadio Caduti di Brema di Barra. Longo e compagni devono blindare la posizione nella griglia playoff e chiudere bene davanti al pubblico amico. Gli ospiti, dal canto loro, non hanno pretese in termini di obiettivi ma puntano a migliorare il piazzamento in graduatoria.

Poche emozioni all'avvio della gara, le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per colpire. Alla prima e vera occasione pericolosa, l'Afragolese passa. Angolo per i padroni di casa, Van Ransbeeck pennella dalla bandierina: bomber Longo sbuca di testa e infila in rete per il vantaggio. Al 24' azione di Esposito che ruba la sfera sulla trequarti, supera due avversari ed entra in area di rigore: il destro sfiora il montante alto della porta. La reazione dei gialloblù arriva soltanto dopo la mezz'ora con Satta che cerca di approfittare di una smanacciata di Campisi: la conclusione a botta sicura è salvata da Forte sulla linea. Al 37' si concretizza il pareggio dei sardi con Nurchi che sfrutta la nuova opportunità e batte Campisi per l'1-1. Nel finale di grazione Caso Naturale scarica per Percuoco che fa partire un traversone: lo stacco di Longo si perde sul fondo.

Inizio di ripresa intraprendente per l'Afragolese. Al 49' punizione di Van Ransbeeck, il pallone colpisce l'esterno della rete creando l'illusione del gol. Passano quattro minuti e Celiento, dopo aver conquistato la sfera al limite, libera un destro secco: traiettoria leggermente larga. Al 58' Mereu frana in area, la panchina ospite protesta per un possibile penalty: il direttore di gara lascia proseguire. La partita resta equilibrata anche nel corso del secondo tempo, Fabiano tuttavia prova a muovere qualcosa nello scacchiere di partenza. Al 73' il subentrato Bittaye mette in difficoltà Floris che risponde attento alla giocata dell'avversario. Al 76' ancora Longo riceve da Caso Naturale e, col tacco, trafigge il portiere per il 2-1 locale. All'86' Floris disinnesca un tiro di De Marzo. Nelle battute conclusive non accade più nulla, al triplice fischio l'Afragolese raccoglie la vittoria e consolida una posizione in griglia playoff.

Il tabellino

Afragolese: Campisi, Cordato (70' Galletta), Di Girolamo, Forte (70' Bittaye), Percuoco, Van Ransbeeck, Esposito, De Rosa (63' Marchese), Celiento (78' Nocerino), Longo (78' De Marzo), Caso Naturale. A disposizione: Mazzone, Palmini, Di Franco, Tiberio. Allenatore: Fabiano

Muravera: Floris, Mileto (76' Piroddi), Vignati, Derbali, Loi, Cadau, Demontis, Satta, Garau, Nurchi, Mereu. A disposizione: Oliva, Mancosu, Lara, Grella, Massoni, Moran, Del Gaudio, Bregasi. Allenatore: Loi

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Marcatori: 17' Longo (A), 37' Nurchi (M), 76' Longo (A)

Ammoniti: Satta (M)