Serie D/Girone G - Bomber Puntoriere abbatte la Casertana, la Palmese festeggia al Comunale

La vittoria sul rettangolo verde dell’Atletico Uri ha riportato la Palmese sul giusto binario, lo straordinario 2022 dei rossoneri si chiuderà con un derby dal sapore d’alta classifica. Allo Stadio Comunale di Palma Campania arriva la Casertana, squadra intenzionata a riscattare il pesante ko interno contro l’Aprilia. La partita inizia con i Falchetti in proiezione offensiva, al 4’ ci prova Ferrari con un tiro dalla distanza e ben neutralizzato da Stasi in due tempi. Al 10’ Liurni salta il diretto avversario e calcia, la difesa chiude. Si svegliano i padroni di casa all’11’ con un colpo di testa largo di Puntoriere e al quarto d’ora con una buona chance non sfruttata da De Feo. Al 24’ di nuovo Liurni si mette in evidenza con una giocata deviata e facile preda dell’estremo difensore. La partita resta equilibrata, gli spunti sono minimi e anche le opportunità in zona offensiva latitano. All’intervallo resiste la parità al Comunale, pochissime fiammate da una parte e dall’altra. La ripresa si apre con il vantaggio immediato della Palmese che sblocca con Puntoriere, abile a battere Prisco e stappare il match. Al 57’ una punizione di Galdean termina di poco a lato. Poi, qualche secondo dopo e sul versante opposto, tre legni colpiti dai rossoblù nella stessa azione. Prima Rainone di testa, segue Taurino in diagonale e infine Manzo da fuori area. Al 68’ De Feo calcia fuori dall’interno dell’area, al 72’ si concretizza il pareggio per i ragazzi di Panarelli con Guida. L’equilibrio dura pochissimi minuti perché ancora Puntoriere, in stato di grazia, lascia la sua firma sulla gara e riporta i rossoneri avanti nel parziale. Al triplice fischio, esulta la squadra di Pietropinto che batte la Casertana nel derby e chiude il 2022 con un risultato fondamentale.

Il tabellino

Palmese: Stasi, Pugliese, Tribuno, Galdean, Mileto, Mautone, Manco, De Feo, Puntoriere, Laringe, Oggiano. A disposizione: Paduano, Esposito, Cardone, Reda, Prevete, Cozzolino, Romano, Silvestro, Iadaresta. Allenatore: Pietropinto

Casertana: Prisco, Sabatino, Rainone (84’ Tuchetta), Cugnata, Manzo, Atteo (52’ Guida), Paglino (84’ Galletta), Liurni (70’ Favetta), Casoli, Bollino (46’ Taurino), Ferrari. A disposizione: Romano, Sena, Vacca, Tringali. Allenatore: Panarelli

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme

Marcatori: 48’ Puntoriere (P), 72’ Guida (C), 77’ Puntoriere (P)

Ammoniti: Mautone, Pugliese (P), Manzo, Rainone (C)