Serie D/Girone G - Il Giugliano blinda il primato, Gladiator ko: De Rosa si prende la scena al De Cristofaro

Vince, blinda il primato e allunga sulle inseguitrici. Il Giugliano di Giovanni Ferraro vince il derby di giornata e condanna il Gladiator di Teore Sossio Grimaldi alla sconfitta. Decide il sussulto di De Rosa che vale tre punti preziosi per la parte alta della classifica, un gol realizzato poco dopo la mezz'ora di gioco.

La cronaca si apre con una giocata di Gladestony di testa su traversone del solito Cerone, la traiettoria del centrocampista non è precisa. Passano pochi secondi e un pasticcio della difesa ospite spiana la strada ai gialloblè: provvidenziale, nella circostanza, la chiusura di Puca. All'11' ci prova Mattiolo dalla distanza, la conclusione è alta. Sul ribaltamento di fronte è Kyeremateng a sfiorare il bersaglio grosso con un colpo di testa impreciso. La partita cala d'intensità, soltanto al 34' c'è una nuova opportunità offensiva per i locali che si tramuta in gol. De Rosa si fa trovare pronto all'appuntamento, beffa De Lucia e sblocca il risultato. Nel finale di frazione Gladestony fallisce la palla del raddoppio. Ripresa meno brillante e vivace. Ad avvio secondo tempo, Tomi ci prova direttamente dalla bandierina: Baietti è attento nella lettura e salva il risultato. I ragazzi di Ferraro ci provano con Kyeremateng e Cerone, ma il risultato non viene modificato. Nerazzurri poco propositivi, gialloblè in totale controllo. Termina 1-0 allo Stadio Alberto De Cristofaro.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Boccia, Poziello, C., De Rosa, Cerone (88' Poziello R.), Rizzo (85' Ferrari), Gladestony, Gentile, Zanon, Mazzei, Kyeremateng. A disposizione: Costanzo, Ceparano, Caiazzo, Abonckelet, Biasiol, Emmanuoil, Gomez. Allenatore: Ferraro

Gladiator: De Luca, Pelliccia (89' Mancini), Tomi, Caruso, Puca, Arcidiacono, Varela, Marin (46' Flores), Mistretta (88' Pinto), Panaioli, Mattiolo (65' Sambou). A disposizione: Merola, Cassaro, Dommarco, Garzia, Perrino. Allenatore: Grimaldi

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1

Marcatori: 34' De Rosa (GIU)

Ammoniti: Puca (GIU), Pelliccia, Panaioli (GLA)