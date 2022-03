Serie D/Girone I - Reti e spettacolo al San Ciro: il Real Aversa si impone sul Portici

Anticipo della ventottesima giornata del Girone I di Serie D. Al San Ciro va in scena l'incontro tra il Portici di Savio Sarnataro e il Real Aversa di Giovanni Sannazzaro. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta beffa nel finale contro la capolista Gelbison, cercano riscatto nel derby con i casertani, provenienti dalla vittoria col Licata e intenzionati a scavalcare gli avversari in classifica. Freccia e sorpasso per i Normanni che passano in trasferta.

Partita equilibrata, le due squadre si studiano e non forzano la giocata all'avvio. In palio ci sono tre punti pesanti per la zona centrale della graduatoria, lunghezze utili oltretutto in chiave salvezza. Il primo affondo della partita è una conclusione di Maranzino, specialista dei calci piazzati: l'estremo difensore risponde presente. Alla mezz'ora il match resta inchiodato, ma il Real Aversa va avanti nel punteggio a nove giri di lancette dal termine della frazione. Giocata personale di Giordano che riesce a superare Scheaper. Il Portici reagisce, all'intervallo però gli ospiti tengono il vantaggio. Ad avvio ripresa, i locali trovano il pareggio dal dischetto: ottima finalizzazione di Filogamo dopo un penalty conquistato da Romano. La gioia del San Ciro è momentanea perché i Normanni raddoppiano con Chianese, abile a sfruttare una palla inattiva. Il nuovo pari si materializza al 76' con Castagna. La sfida sembra andare in archivio sul 2-2: non è dello stesso avviso Chianese che, al 90', sigla il tris definitivo.

Il tabellino

Portici (4-4-2): Scheaper (46' Zizzania); Silvestre (68' De Simone), Russo, Riccio, Cirillo (46' Castagna); Stallone (46' Marino), Carotenuto, Maranzino, Scala; Filogamo (63' Manfrellotti), Romano. A disposizione: Pisani, Guida, Piccolo, Lauro. Allenatore: Savio Sarnataro

Real Agro Aversa (4-3-3): Lombardo, Hutsol, Russo, Bonifini, Mariani; Cavallo (91' Di Lorenzo), Del Prete, Russo; Giordano, Chianese (93' Durazzo), Schiavi. A disposizione: De Simone, Dello Iacono, Angeletti, Grimaldi, Romano, Affino, Iannone. Allenatore: Giovanni Sannazzato

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro

Marcatori: 36' Giordano (RA), 54' rig. Filogamo (P), 57' Chianese (RA), 76' Castagna (P), 90' Chianese (RA)

Ammoniti: Riccio, Castagna, Romano (P), Bonfini, Schiavi, Russo V. (RA)

Espulsi: Russo L. (P)