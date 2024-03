Colombini salva il Sorrento, agganciato il Potenza al 94'

Il Sorrento torna a muovere la sua classifica dopo la pesante sconfitta di Benevento. La squadra di Vincenzo Maiuri va sotto contro il Potenza, ma riesce a trovare il pareggio nel finale: Colombini al 94’ risponde a Caturano.

Pronti, via e subito occasione per l’undici che gioca in casa. Vitale si presenta a tu per tu con Alastra dopo meno di un minuto e calcia, il portiere respinge. L’azione va avanti e Verrengia si oppone alla giocata di Badje. Rispondono gli ospiti al 4’ con un destro dal limite di Volpe, la sfera finisce sul fondo. Al 13’ altro tentativo dei rossoblù con il numero 77 su suggerimento di Caturano dalla destra, la deviazione termina fuori. Cinque minuti dopo De Francesco ci prova direttamente dalla bandierina, Alastra allontana con l’aiuto della traversa. Poco più tardi proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano di Loreto in area, l’arbitro lascia proseguire. Al 32’ punizione insidiosa di Volpe da ottima posizione, Del Sorbo salva i suoi. L’ultimo squillo della prima frazione è di marca rossonera, Ravasio serve Badje che scivola al momento della conclusione a pochi passi dal portiere.

In avvio di ripresa è il Potenza a farsi vedere in attacco con il solito Volpe che conduce, arriva al limite e conclude a giro, l’estremo difensore del Sorrento blocca. Al 54’ Armini rischia di beffare Alastra, provvidenziale ad evitare l’autogol. Al 60’ i rossoblù sbloccano il match con Caturano che sfrutta una punizione battuta da Armini sulla trequarti e insacca. La reazione dei costieri arriva al 64’ con un colpo di testa di Fusco sugli sviluppi di un angolo di De Francesco, Alastra non si fa sorprendere. Al 75’ incornata di Badje da distanza ravvicinata, il 22 di Marchionni replica ancora. Due giri di lancette più tardi Vitale scatta sul filo del fuorigioco e sbaglia davanti ad Alastra. Gli uomini di Maiuri vanno a caccia della rete del pareggio, ma il Potenza nel finale sfiora il raddoppio con Volpe (89’). In pieno recupero Colombini risolve l’azione, trova il tocco vincente e agguanta l’1-1 allo scadere.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Vitale, La Monica (33’ Messori), Fusco, Cuccurullo (76’ Capasso), Blondet, Badje (90’ Riccardi), De Francesco, Loreto (76’ Colombini), Ravasio. A disp.: D'Aniello, Albertazi, Scala, Musella, Esposito, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Aiello. All.: Maiuri

Potenza (3-5-2): Alastra, Armini, Steffè (67’ Saporiti), Caturano (79’ Rossetti), Castorani, Verrengia, Burgio, Hristov, Volpe, Candellori, Hadziosmanovic (79’ Spaltro). A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Kumi, Sbraga, Maisto, Pace, Mazzeo, Paura, Petti. All.: Marchionni

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 60’ Caturano (P), 94’ Colombini (S)

Ammoniti: Todisco (S), La Monica (S), Volpe (P), Candellori (P), Hadziosmanovic (P), Cuccurullo (S), Castorani (P), Armini (P)

Espulsi: Maiuri (S) dalla panchina