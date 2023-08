Serie C - Turris tra rinnovo di Maniero e due ufficialità in arrivo, Sorrento ok in amichevole. Giugliano, le ultime sulla campagna abbonamenti

La preparazione va avanti in ritiro a Montella su ritmi importanti, l’intenzione è migliorare la condizione in vista del debutto ufficiale con la nuova stagione. La Turris è quotidianamente in campo per assimilare i concetti di gioco di Bruno Caneo: poche ore separano i Corallini dal termine dei lavori in terra irpina (fine prevista per il 4 agosto). La squadra, chiamata a riscattare la difficile annata passata, si affiderà all’esperienza e ai gol di Riccardo Maniero. L’attaccante, come annunciato dalla stessa società, ha prolungato il contratto: la nuova scadenza è fissata per giugno 2025. Intanto, dal mercato si avvicinano altre due ufficialità. Il nuovo volto in mediana sarà Ivan Baumwollspinner. Il centrocampista, che si sta già allenando con la Turris, sembra aver convinto Caneo. Dopo il notevole rendimento in Eccellenza con il Napoli United, l’argentino - autore di 11 gol - potrebbe siglare a breve l’accordo con il team di Torre del Greco. Duttilità, freschezza e capacità offensive: nuove caratteristiche dunque per la brigata campana. Il tecnico sardo, d’altra parte, aveva richiesto altresì un rinforzo in retroguardia: detto, fatto. La Turris ha accelerato ed è vicinissima a chiudere per Nicolò Cocetta, protagonista con la maglia dell’Udinese Primavera. Secondo le ultime indiscrezioni, il classe 2003 arriverà a titolo definitivo, ma i bianconeri manterranno il 50% del cartellino. Il difensore firmerà un contratto biennale.

Nuovo test per il Sorrento

Vittoria per 2-0 del Sorrento nel test match contro l’Atletico Ascoli, compagine di Serie D. A segno Badje e La Monica per la formazione di Vincenzo Maiuri che ha tratto spunti interessanti dall’allenamento congiunto nonostante diverse indisponibilità. Nel primo tempo il Sorrento ha sfiorato la rete con Vitale (bravo il portiere avversario a respingere la conclusione del centrocampista rossonero) mentre nella ripresa Kone è andato vicino al bersaglio grosso, Scala ha impegnato il portiere marchigiano e poi Badje su imbeccata di La Monica ha trovato la rete del vantaggio con un destro preciso all’angolino. La Monica ha raddoppiato nel finale su azione personale di Badje.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco G.(Vitiello), Blondett (Chiricallo), Panelli (Fusco), Loreto; Scala, La Monica, Vitale (Somma); Badje, Petito, Kone (Pozzi).

Juve Stabia, tra l’ufficialità del direttore sportivo e il report odierno

La Juve Stabia, con una nota ufficiale, ha comunicato di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Matteo Lovisas, già Responsabile dell’Area Tecnica. Lovisa ha portato a termine con successo il corso di ds che si è svolto a Coverciano. Per il dirigente dunque inizia un nuovo percorso. Intanto, la squadra di Guido Pagliuca è tornata in campo per una doppia seduta di allenamento allo Stadio Romeo Menti. In mattinata, il gruppo ha svolto inizialmente le fasi di riscaldamento per poi concentrarsi su esercizi con il pallone prima del lavoro tattico. Nella seduta pomeridiana, spazio a partite a campo ridotto e lavoro tattico. Federico Romeo è tornato ad allenarsi in gruppo.

Via alla campagna abbonamenti per il Giugliano

Il Giugliano ha annunciato le ultime sulla campagna abbonamenti “Torniamo a casa”. Da venerdì 4 agosto alle ore 16:00 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2023/2024. Di seguito il costo degli abbonamenti per settore:

Tribuna Centrale Salvatore Sestile - Intero: 202,50€ compreso costi di prevendita; Ridotto Donna; Over 65; Under 18: 182,50€ compreso costi di prevendita;

Tribuna laterale Salvatore Sestile Sud/Nord - Intero: 172,50€ compreso costi di prevendita; Ridotto Donna; Over 65; Under 18: 152,50€ compreso costi di prevendita;

Tribuna VIP: 502,50€ compreso costi di prevendita;

Distinti Giustino Barretta - Intero: 142,50€ compreso costi di prevendita; Ridotto Donna; Over 65; Under 18: 122,50€ compreso costi di prevendita.

Per gli Under 14, l’ingresso sarà gratuito secondo normativa vigente, se accompagnati da adulto munito di abbonamento o di biglietto valido per la gara in programma. I possessori Fidelity Card hanno il diritto di usufruire del 15% di sconto sul costo dell’abbonamento intero o ridotto per tutti i settori.