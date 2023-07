Serie C - Operazioni in difesa per Juve Stabia e Giugliano, Loreto firma per il Sorrento. Turris, due rinnovi e un acquisto

Serie C Girone C

L’allenamento congiunto di ieri utile per valutare la condizione della squadra, la preparazione a Montella che va avanti. La Turris è intenzionata a farsi trovare pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato. Non solo il lavoro sul campo per i Corallini, la società ha deciso di blindare Mirko Miceli e Sergio Contessa: i due calciatori hanno firmato un contratto con scadenza a giugno 2025. Dal mercato è arrivato l’annuncio per Jacopo Scaccabarozzi, il centrocampista ex Juve Stabia ha siglato un biennale con il team di Torre del Greco. Le Vespe, nelle ultime ore, hanno comunicato l’innesto di Matteo Baldi a titolo definitivo dalla Triestina. Il difensore, classe 2002, ha vestito le maglie del Marina, del Senigallia e dell’Alessandria.

Il Sorrento si è assicurato le prestazioni sportive di Ciro Loreto fino al 30 giugno 2025. Il classe 1998, nato ad Ottaviano, è un terzino che vanta 98 presenze in Serie C con le maglie di Como, Turris e Gelbison. Con quest’ultima compagine nella passata stagione ha collezionato 37 presenze, realizzando anche una delle sue cinque reti complessive tra i professionisti. Il Giugliano ha chiuso l’operazione per il difensore Giacomo Mancini: il diciannovenne è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Per Giuseppe Iglio si sono spalancate le porte per una nuova avventura, fumata bianca per il passaggio del centrocampista alla Spal.