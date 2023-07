Sorrento e Turris dilagano nelle amichevoli, la Juve Stabia vince con tre reti. Giugliano, scatta il ritiro a Rivisondoli

Serie C Girone C

Giornata dedicata alle amichevoli per le squadre impegnate nel prossimo campionato di Serie C. La Juve Stabia di Guido Pagliuca, allo Stadio Filippo di Tella, ha affrontato il Vastogirardi per un allenamento congiunto. Vittoria delle Vespe con il risultato di 3-1, in grande spolvero Candellone, autore di una doppietta di testa. Ruggeri il marcatore per i locali per il momentaneo 1-1 su rigore, di Folino la terza marcatura gialloblè allo scadere. Romeo ha saltato il test per un problema al piede, la squadra farà ritorno a Castellammare di Stabia, chiudendo con anticipo il ritiro di Alfedena: le sedute proseguiranno allo Stadio Romeo Menti.

Il Sorrento ha battuto il Cascia, formazione di I Categoria, con il punteggio di 10-1 nella sgambatura di questo pomeriggio. Tripletta di Badje, doppietta di Kone - attaccante in prova ex Viterbese - e reti di Marignago, Petito, Vitale, Scala e del giovane Ottieri. Intanto, la società rossonera ha annunciato il tesseramento di Ciro Caapasso. L’attaccante, nato a Napoli il 29 gennaio 2003, è cresciuto nell’Oratorio Don Guanella ed è transitato dalla Spal prima di approdare nella Primavera della Fiorentina, con la quale ha collezionato 51 presenze e 9 gol.

Nove reti per la Turris nel secondo impegno non ufficiale della nuova stagione. Dopo aver superato in rimonta l’Equipe Campania, i ragazzi di Bruno Caneo hanno dilagato contro la rappresentativa locale di Montella. Punteggio pieno per i Corallini, tanti i protagonisti di giornata: da Pavone autore di una doppietta a De Felice, passando per Giannone, Maniero, Rizzo, Contessa e Maestrelli. Primi minuti con la nuova maglia altresì per Scaccabarozzi.

Il Giugliano si è trasferito oggi a Rivisondoli, sede del ritiro estivo. Gli allenamenti dei Tigrotti, iniziati lo scorso 18 luglio allo Stadio Alberto De Cristofaro, continueranno sul suolo abruzzese. La seconda parte della preparazione andrà avanti fino al 13 agosto.